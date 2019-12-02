САП и НАБУ взялись за "решалу Юзика": обнародован документ

Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство после обнародования записи разговора якобы народного депутата от фракции "Слуга народа" Юрия Корявченкова с полицией Кривого Рога.

Об этом сказано в ответе САП на запрос "Судового репортера", передает "Радио Свобода" (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Расследование начали по признакам предложения, обещания или предоставления должностному лицу неправомерной выгоды для него или третьих лиц за совершение или несовершение определенных действий.

САП открыла производство по "Юзику" Радио Свобода

"По результатам обработки сообщений средств массовой информации прокурором Специализированной антикоррупционной прокуратуры зарегистрировано уголовное производство по факту возможного злоупотребления влиянием народными депутатами Украины и другими лицами по признакам уголовного преступления, предусмотренного частью 1 статьи 369-2 Уголовного кодекса Украины", – сказано в документе.

Досудебное расследование поручили детективам Национального антикоррупционного бюро. Само обращение "Судебного репортера" также приобщили к материалам производства.

САП открыла уголовное производство по "Юзику"

Как сообщал OBOZREVATEL:

Скандал разгорелся из-за разговора, который "слил" в свой Telegram-канал исключенный из "Слуги народа" народный депутат Антон Поляков. "Юзик" на записи вовсю пытался "порешать" выгодные дела.

Позже глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что аудиозапись разговора с полицией нардепа Корявченкова нужно проверить на подлинность.

А глава фракции "СН" Давид Арахамия и вовсе не увидел в скандале никакого криминала.

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