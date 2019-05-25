"Ювелирная работа": в сети показали видео точного удара ВСУ по технике "ДНР"

В сети показали видео уничтожения техники и ликвидации террористов "Донецкой народной республики" на Донбассе.

Как сообщил офицер ВСУ Дмитрий "Мюллер" на своей странице в Facebook, удар по позиции боевиков был нанесен около 16:00 24 мая (чтобы посмотреть ролик, поскролльте страницу вниз).

Украинский военный уточнил, что это произошло в районе поселка Крутая Балка Донецкой области.

Скрин видео

"Подразделением Вооруженных Сил Украины было применено высокоточное оружие и уничтожено в "пух и прах" русскую мобильную станцию спутниковой связи", – написал "Мюллер".

"В ходе "ювелирной работы" одного оккупанта было ликвидировано, еще трое получили ранения", – добавил он.

Как писал OBOZREVATEL:

22 мая силы ООС уничтожили выстрелом из ПТРК укрепленную огневую позицию пулемета НСВ-12,7 "Утес" террористов "ДНР".

Ранее украинские защитники из 24-ой бригады имени Короля Данила успешно уничтожили БМП противника на Донбассе.

17 мая бойцы 54-ой механизированной бригады ВСУ ликвидировали и вывели из строя 21 единицу боевой и колесной техники террористов под Первомайском в оккупированной Луганской области.

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