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"Ювелирная работа": в сети показали видео точного удара ВСУ по технике "ДНР"

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В сети показали видео уничтожения техники и ликвидации террористов "Донецкой народной республики" на Донбассе.

Как сообщил офицер ВСУ Дмитрий "Мюллер" на своей странице в Facebook, удар по позиции боевиков был нанесен около 16:00 24 мая (чтобы посмотреть ролик, поскролльте страницу вниз).

Украинский военный уточнил, что это произошло в районе поселка Крутая Балка Донецкой области.

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"Ювелирная работа": в сети показали видео точного удара ВСУ по технике "ДНР"

Скрин видео

"Подразделением Вооруженных Сил Украины было применено высокоточное оружие и уничтожено в "пух и прах" русскую мобильную станцию спутниковой связи", – написал "Мюллер".

"В ходе "ювелирной работы" одного оккупанта было ликвидировано, еще трое получили ранения", – добавил он.

Как писал OBOZREVATEL:

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Темы
Война на ДонбассеРоссийско-украинский конфликтОперация Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
Теги
террористы "ДНР"Вооруженные силы УкраиныООСвидеоНовости ДонбассаНовости ДНР
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