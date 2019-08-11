Ющенко, Янукович и Ко: ГПУ озвучила обвинение в громком деле о Межигорье

Третьего президента Украины Виктора Ющенко подозревают в незаконном выведении с госсобственности резиденции "Межигорье", которая впоследствии досталось Виктору Януковичу.

Всего по уголовному делу сообщено подозрение восьмерым лицам, сообщил в эфире "Украинского радио" начальник 2-го следственного отдела управления спецрасследований Генпрокуратуры Андрей Радионов.

"Почему президент Ющенко? Потому что ему и только ему по закону напрямую подчинялось Государственное управление делами и им рассматривались документы, от которых зависела дальнейшая передача резиденции. Сейчас сообщено о подозрении 8 лицам. Есть даже те, в отношении которых приговоры вступили в законную силу. Начиная от чиновников, в частности, двоих президентов и премьер-министру, и к нотариусам. Наша тактика (расследования) — сверху-вниз", – рассказал он.

Радионов отметил, что Ющенко осуществлено сообщение о подозрении по статье 191, то есть незаконное завладение.

"Это тоже преступление с признаками коррупции, но это не прямая взятка. Если бы было достаточно доказательств, что президент с использованием властных полномочий дал взятку, чтобы иметь возможность распустить Раду, то сейчас мы не имеем достаточного таких данных. Хотя, конечно, все версии рассматриваются. Мы искренне считаем, что когда бывший президент это делал (подписывал указ №148), он делал это именно с умыслом, и именно в умышленном преступлении следствие подозревает его. Сейчас мы не можем сказать, что он совершил преступление, мы его подозреваем в совершении преступления. И это версия следствия", – подчеркнул прокурор.

Межигорье Цензор

Радионов акцентировал, что необязательно Ющенко прямо получил долю какого-то имущества. Это могло б быть и политическое содействие.

"Сейчас мы говорим о корыстном умысле в пользу Виктора Януковича", – подытожили в ГПУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, Генеральная прокуратура Украины подготовила обвинительный акт против третьего главы Украины Виктора Ющенко, которого подозревают в выведении с государственной собственности резиденции "Межигорье" в пользу своего преемника Виктора Януковича.

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