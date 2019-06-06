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Сговор с Януковичем: Ющенко подтвердил допрос в ГПУ

1.3тЧитать материал на украинском

Третий президент Украины Виктор Ющенко подтвердил свое прибытие на допрос в Генеральную прокуратуру Украины. Его подозревают в сговоре с экс-главой государства Виктором Януковичем.

В тексте подозрения говорится, что Ющенко в 2002 году мог содействовать передаче Межигорья донецкой компании, что позже позволило Януковичу завладеть этой территорией, сообщил третий президент на своей странице в Facebook.

"Все обвинения опровергаю, потому что не вижу ни оснований, ни доказательств. В суде я это безоговорочно докажу", – заявил Ющенко.

Межигорье

Межигорье

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По его мнению, выдвинутые обвинения имеют политический контекст. Ющенко также отметил, что в Украине постепенно снимают ответственность с фигурантов громких расследований о сепаратизме, госизмене и убийств во время Революции Достоинства.

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Как писал OBOZREVATEL, в мае у резиденции "Межигорье" появился новый управитель, которого связывают с пророссийским депутатом Евгением Мураевым.

В 2018 году "Межигорье" официально задекларировало три миллиона гривен благотворительных взносов. Эта сумма в 12 раз меньше, чем та, которую ранее озвучивал СМИ "комендант" Денис Тарахкотелик.

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Персоны
Виктор ЮщенкоВиктор Янукович
Место
Украина
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Комментарии на сайте не модерированы
кирик вадим
кирик вадим
Ющ мог посадить янека ещё в 2004 году, за подлог выборов Вот за это нужно судить
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