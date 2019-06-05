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Ющенко объявили подозрение из-за Януковича: в чем дело

1.2тЧитать материал на украинском

Третьему президенту Укрианы Виктору Ющенко объявили подозрение в деле о незаконном завладении резиденцией в Межигорье, которая позже стала имением его преемника Виктора Януковича.

Об этом в своем Telegram-канале написал внефракционный народный депутат Сергей Лещенко.

По его данным, подозрение выдвинула Генпрокуратура в рамках дела о резиденции Межигорье, которая была выведена из государственной собственности в 2007 году.

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Ющенко и Янукович

Ющенко и Янукович

"Парадокс в том, что это правда. Ющенко действительно в сговоре с Януковичем это сделал, целенаправленно переведя Межигорье из ГУД в сферу ведения Кабмина, который передал Межигорье в устав госпредприятия "Надра України", а оно – вывело резиденцию из госсобственности в пользу фиктивной донецкой фирмы. После этого Янукович начал строить в Межигорье персональный рай", – заявил Лещенко.

Он также отметил, что подозрение уже было отправлено Ющенко по почте.

Межигорье

Межигорье

Цензор.НЕТ

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что Виктор Янукович одним из своих первых тайных указов обеспечил предшественнику Виктору Ющенко пожизненную государственную дачу, охрану, водителей, горничных и денежное содержание.

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Персоны
Виктор ЮщенкоВиктор Янукович
Место
Украина
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леня зе
леня зе
теперь там будет детский лагерь отдыха.7
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