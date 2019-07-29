Инцидент с уничтожением двух транспортных самолетов Ил-76 в Ливии должен был стать информационной бомбой для подрыва украинской репутации. Но по факту путинский режим, задыхающийся в дыму сибирских пожаров и массовых акций народного гнева, провалил свою убогую провокацию.

Текущая внутриполитическая ситуация в России свидетельствует о глубоком кризисе политической системы президента Путина. Вместо "долгого путинского государства" наблюдается всесторонний кризис авторитарного режима, объявившего войну всему цивилизованному миру.

Новости Кто подставил Украину в Ливии

27 июля в Москве состоялись многотысячные акции протеста с требованием регистрации оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму. Путинская карательная машина разогнала мирные демонстрации, при этом до 1300 человек были задержаны, и среди них - 25 несовершеннолетних. Для подавления свободомыслия были использовали дубинки, перцовый газ, затравливали их собаками.

Одновременно в России разбушевались невиданные пожары: в 11 регионах России горят 3 млн. га леса, что примерно равняется площади Бельгии. Города Сибири, Урала, Поволжья, а также часть территории Казахстана накрыты плотной дымкой черного смога. Из-за сильнейших за два последних десятилетия пожаров людям тяжело дышать.

На этом фоне Путин осуществляет погружение в батискафе на дно Финского залива, чтобы увидеть советскую подлодку Щ-308 "Семга", которая затонула более чем полвека назад. Конечно, более подходящего момента для этого подобрать было сложно. Как шутят в комментариях: "Путин готовит план своего бегства из России".

Параллельно российская пропаганда, чтобы отвлечь внимание от российских же проблем использует традиционные инструменты переключения внимания путем формирования отвлекающих информационных поводов. В данном случае речь идет о попытке сконструировать очередной оружейный скандал с участием Украины. Речь идет о раскрутке кремлевской пропагандой инцидента с самолетами Ил-76ТД, которые были уничтожены в ливийском аэропорту Эль-Джуфра.

Классика информвброса от спецслужб РФ

Первоисточником данной информации выступает блоггер, известная под псевдонимом diana_mihailova, которая 27 и 28 июля разместила два поста на площадке Livejournal, посвященные уничтожению двух украинских самолетов Ил-76ТД на базе в Эль-Джуфре.

Для начала важно подчеркнуть, что блог diana_mihailova является площадкой, которая используется и наполняется в интересах ГРУ РФ (ГУ ГШ РФ). Данный источник классифицируется, как украинофобский, многократно уличенный в "сливе" откровенного шлака и известно, что он наполнялся пропагандистами, работавшими под руководством руководителя "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского, обвиняемого в государственной измене, а теперь подчиняющиеся директору Центра анализа стратегий и технологий при МО РФ Руслану Пухову.

После вброса на diana_mihailova сообщение об инциденте с транспортными самолетами стали перепечатывать второстепенные российские сайты rusnext, newizm, rueconomics, также развернутые материалы на тему разместил соратник агрессора в Украине Страна.ua.

На этом фоне важно подчеркнуть, что в арабских СМИ, в том числе ливийских, довольно резонансная тема почему-то отображения не нашла. На англоязычной версии сайта "Аль-Джазира" содержалось сообщение о том, что после авиаудара ВВС Правительства национального согласия (ПНС) по авиабазе в Эль-Джуфре был поврежден транспортный самолет Ил-76 без указания какой-либо их связи с Украиной. Катарский канал делает акцент на том, что был нанесен удар по ключевой авиабазе Ливийской национальной армии Халифа Хафтара в центральной части Ливии. При этом была уничтожена группа наемников, ангар для БПЛА, склад с боеприпасами и один транспортный самолет. Катарцы ссылаются на два источника: сообщение канала Libya Alhadath (подконтролем Хафтару), в котором был упомянут лишь сам факт атаки на базу без каких-либо деталей, а также на сообщение ПНС. В то же время под этим сообщением, скорее всего, подразумевается заявление №10 от 26 июля 2019 г. т.н. Ситуационного кабинета совместных операций в Западном Секторе о том, что военные, подконтрольные ПНС, совершили атаку на авиабазу в Эль-Джуфре и уничтожили транспортный самолет Ил-76 (тип самолета в заявлении указан с ошибками). Указывалось также, что уничтоженный самолет перевозил системы ПВО и боеприпасы для "повстанцев" армии Хафтара, ведущих атаку на столицу Ливии Триполи. Катарцы делают акцент на том, что Хафтар получает поставки вооружений в обход эмбарго ООН, введенного в 2011 году от представителей ОАЭ, которые активно вовлечены в ливийский конфликт уже 8 лет.

Других каких-либо официальных заявлений по теме инцидента сделано не было, что видно из анализа страницы ПНС в Facebook, где за период с 26 по 29 июля не содержится упоминаний по теме инцидента.

Работа по шаблону

Между тем, как видно из текста заявления №10 в нем не уточняется, каким образом была осуществлена атака на аэропорт в Эль-Джуфре, соответственно речь могла идти не об авиаударе, а об артиллеристском обстреле.

Таким образом, здесь мы сталкиваемся с первым очень важным моментом: уничтожение транспортного самолета произошло с земли, а не с воздуха. При этом все произошло по той же схеме, что и подобный инцидент 22 июня 2019 года, когда тяжелый военно-транспортный самолет Ан-124 уничтожен в аэропорту Митига в ливийской столице Триполи из-за попадания артиллеристских снарядов из систем "Град". Обстрел осуществила вооруженная группировка "аль-Богра" (бывшая "Бригада Танджура"), которая потребовала от ПНС освободить, находящихся в местной тюрьме джихадистов.

Т.е. уничтожение Ан-124 произошло в ходе разборок между различными группировками, подконтрольными ПНС. Нельзя исключать, что наводку на самолет, который с 2010 года не эксплуатировался сделали россияне. В уже упоминавшемся выше сливном блоге роспропаганды diana_mihailova за два дня до обстрела появилась информация, что с самолетом все в порядке, а уже через два дня он был уничтожен.

Выходит, что к ликвидации Ил-76 в Эль-Джуфре могут быть причастны россияне. Как известно, на стороне Хафтара воюют до 300 боевиков из ЧВК "Вагнера", о чем в марте 2019 г. заявляли представители британских спецслужб. Но Москва стремится придерживаться линии равноудаленности от обеих сторон конфликта, чтобы разложить свои яйца во множество корзин, по этой причине нельзя исключать, что российские наемники из других ЧВК, того же "Патриота" воюют на стороне ПНС. Такая позиция выглядит продуманной, особенно на фоне слухов о расколе в рядах ЛНА по причине не возможности быстро захватить Триполи.

О том, что Ил-76 был уничтожен, так же как и Ан-124 с земли, свидетельствует схожесть фото остовов самолетов. На них видно только хвостовые части самолетов, и фотографии очень подобны, что может быть аргументом в пользу схожесть методов их уничтожения. И наконец, чтобы исключить версию атаки дроном, который мог быть использован ПНС при ударе по базе Эль-Джуфра, важно отметить, что только 25 июля ЛНА заявила об уничтожении турецкого БПЛА в районе этой базы – это уже 7 дрон турецкого производства сбитый с начала штурма Триполи. Очень сомнительно, что после этого 26 июля ПНС снова использовала дроны в Эль-Джурфе, и наоборот применение артиллерии выглядит куда более вероятным.

Фантомная боль "кремлевских старцев"

Уничтожение самолетов Ил-76 само по себе, как информационный повод является не очень значительным событием, учитывая текущую интенсивность боевых действий в Ливии. Для российской пропаганды инцидент имеет ценность лишь в контексте привязки к нему Украины с целью закрепить за ней образ страны, которая осуществляет поставки оружия на территорию Ливии для армии Хафтара, что является нарушением эмбарго, введенного в 2011 году резолюциям СБ ООН. Таким образом, Москва хотела бы показать, что Украина является нарушителем международного права, и подорвать ее репутацию в глазах стран-партнеров, а также Анкары и ПНЕ, имеющего международное признание.

Но на самом деле главным нарушителем режима международного эмбарго выступает именно она сама. Еще осенью 2018 года издания The Sun и РБК узнали о переброске российских военных и сотрудников Главного управления Генштаба России (ГРУ) в Ливию. По данным журналистов, российские военные готовили войска Хафтара и поставляли ему оружие, в частности, ракеты С-300. Для этого Россия создала две военные базы в городах Тобрук и Бенгази на востоке Ливии.

А теперь факты

Относительно привязки Украины к инциденту с уничтоженными самолетами Ил-76, то возвращаясь к двум материалам из блога diana_mihailova мы приходим к следующим выводам:

1.) в них содержатся логические несостыковки;

2.) Украина не является собственницей самолетов;

3.) Украина не имеет отношение к грузу, перевозимому на самолетах;

4.) попытка раскрутить инцидент до информационной бомбы у россиян провалился.

По поводу несостыковок: авторы блога пишут, что грузовые Ил-76ТД были зафрахтованы ОАЭ и перевозили из Турции запрещенное к поставке в Ливию оружие. Здесь как минимум три ложных тезиса. Во-первых, ОАЭ и Турция в ливийском конфликте находятся по разные стороны баррикад, и Абу-Даби никаким образом не мог зафрахтовать борт для перевозки оружия из Турции. Во-вторых, ЛНА Хафтара не приняла бы самолет, который летит из Турции с военным грузом, т.к. турки выступают врагами подразделений фельдмаршала. В-третьих, не все перевозки вооружений в Ливию запрещены, и более того, если самолет перевозил военный груз из Турции для ПНС, он не нарушал бы международных норм, т.к. резолюция №2095 (2013 г.) ослабляет режим эмбарго и позволяет поставки как минимум нелетального оборонного вооружения. В тоже время, любые поставки оружия Хафтару являются нарушением режима международного эмбарго.

Но здесь важно подчеркнуть, что Украина не является собственницей самолетов и перевозимых ими грузов.

Важно отметить, что оба транспортника, срок эксплуатации которых истекал буквально в августе 2019 года, т.е. они по сути представляли собой летающий металлолом, принадлежали частной компании "Европа Эйр". Так что, здесь, с учётом истечания срока эксплуатации, могло быть совмещено и приятное с полезным - путем целенаправленного уничтожения этих самолётов и информационный повод создан и страховка будет получена, на которую можно купить и борта поновее.

Всего у данной, зарегистрированной в Украине, компании на балансе находились 5 грузовых самолетов типа Ил-76ТД 1990-1992 гг. выпуска. Это UR-BXS, UR-CMC, UR-CRN, UR-CRP и UR-EAB. Владелицей "Европа Эйр", которая была создана в 2013 году значится киевлянка Екатерина Нефёдова. В 2017 году фирма дала чистую прибыль в 260000 грн. при совокупном доходе в 2,2 млн. грн. Хотя домашним аэропортом "Европа Эйр" указывался Кривой Рог, свои рейсы самолеты компании совершали преимущественно из Шарджи (ОАЭ) в страны Африки, Индии, Пакистана, Афганистана, Шри-Ланки, Индонезии, Турции, Казахстана, Болгарии, Грузии и Литвы. Весь флот "Европа Эйр" - это лизинговые воздушные суда, и их владельцем выступает оффшорная фирма Infinite Seal Inc., зарегистрированная на Британских Виргинских островах. За этой прокладкой стоит армянская авиакомпания Veteran Avia LLC, которая и является конечным владельцем самолетов, в том числе и тех, что были уничтожены в Ливии.

Но армянская компания Veteran Avia LLC - лишь часть сети, и компании под таким же названием есть в Греции, Индии, Пакистане, Великобритании. За всеми ними стоит одно и то же лицо - житель ОАЭ, бизнесмен с индийской фамилией Джайдип Мирчандани. Ему принадлежат авиакомпании Rayyan Air Pvt Ltd., Veteran Avia LLC, Aerospace One, SA, Agneet Sky Limited, Aeolus FZE, Aerospace Company FZE, Aircon Beibars FZE, и Aristeidis A. Pappas, и он известен в авиационных кругах, как крайне жадный и беспринципный, неразборчивый в средствах человек. За ним значатся различные "черные контракты" в Африке, а флотом своих транспортных самолетов он обзавелся еще в конце 1990-х гг. В этом контексте важно отметить, что сам Мирчандани и его члены семьи обвиняются в действиях, которые противоречат интересам национальной безопасности и внешней политики США. В частности, ему в вину ставят попытку использовать зарегистрированный в США самолет для транспортировки российской валюты, предназначенной для поддержки правительства Сирии. Налицо связь с россиянами, которые не только использовали Мирчандани в своих интересах в Ливии для перевозки "черных грузов" российских вооружений, но в итоге еще и подставили его под удар.

В заключение…

Завершая рассмотрение темы инцидента с самолетами Ил, следует упомянуть еще факт гибели командира борта UR-CMC Владимира Бухальского. Он был родом из Мелитополя и работал по контракту. Бухальский погиб при попытке спасти бортовые документы. Погибший был военным пенсионером, до выхода на пенсию он занимал должность заместителя командира 25-й бригады транспортной авиации. Т.е. по сути никаких связей с государством Украина Бухальский на момент гибели не имел и выступал исключительно в качестве наемного сотрудника авиакомпании "Европа Эйр". России могла быть выгодна гибель не только самолетов, но и профессионального украинского летчика, который был известен участием в операциях по эвакуации украинских граждан из Ливии в 2011 и из Сирии в 2012 гг. Здесь также речь может идти и о банальной конкуренции в борьбе за перевозки на ливийском рынке. Здесь работают множество российских перевозчиков, таких, как "Транс-Агент", "Секом Логистик", "Анвей" и прочие. Этим игрокам очень выгодна история с уничтожением самолетов Ил, пускай только лишь с украинской регистрацией, ведь с их помощью происходит дискредитация других конкурентов - авиаперевозчиков с целью выдавливания их с ливийского и африканского рынков путем запугивания.

Россия не смогла своей топорной информационной атакой привязать Киев в теме контрабанды оружия в Ливию, и раскрутить мега-скандал, чтобы отвлечь внимание от колоссальных проблем внутри страны. Все факты указывают на то, что Украина не имеет никакого отношения ни к уничтоженным транспортным самолетам, ни тем более к грузам. В отличие от России, которая давно засветилась в тесных связях с владельцем самолетов Мирчандани, обслуживающего воздушную транспортную логистику для друга Путина – сирийского диктатора Асада, а теперь решившего подзаработать на обслуживании и ливийского путинского протеже – Хафтара, который очень многим обязан министру обороны РФ Шойгу и российскому ГРУ.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся