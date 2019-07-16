Знаете, есть ощущение, что основная проблема с ситуацией вокруг сбитого российскими военными малазийского "Боинга" находится в плоскости менталитета "кремлевских старцев". И РФ именно из-за их подходов к решению подобных проблем "получит по полной", без всяких скидок.

Если вкратце - Международная следственная группа (JIT) четко определила , что МН17 был сбит российским "Буком М1-2". Определена и его принадлежность к курской 53-й бригаде ПВО ВС РФ. Более того, установлены лица непосредственно причастные к крушению "Боинга": Сергей Дубинский (отставник ГРУ ГШ ВС РФ), Олег Пулатов (подполковник запаса ВДВ ВС РФ), Леонид Харченко (гражданин Украины, "командир разведподразделения ГРУ" квазиообразования "ДНР") и Игорь Стрелков ("министр обороны ДНР"). Все четверо объявлены в международный розыск, а дело будет передано в голландский суд до конца года. Первое заседание суда пройдет 9 марта 2020 года.

Но Кремль продолжает упорно отрицает свою причастность к катастрофе. Почему? Возвращаемся все к той же ментальности "кремлевских старцев".

Пункт первый. Недостаточная грамотность и "олдскульность" руководства РФ

Помните Бастрыкина, который для увеличения изображения на экране ноутбука стал разглядывать его в лупу? Это "старая школа" они живут прошлым веком и просто не понимают, а порой и не приемлют современных технологий.

Совершая кровавую провокацию, главной целью которой была "подстава" Украины, "кремлевские старцы" совсем не ожидали, что именно технический прогресс станет причиной обвинений в их адрес. Кто ж из застрявших навсегда в 2о-м веке мог предполагать, что несмотря на огромное количество используемых и часто сменяемых телефонов, все переговоры исполнителей по МН17 прослушивались и записывались специалистами СБУ. Это, кстати, титаническая работа – идентифицировать с помощью фонетической экспертизы голоса преступников среди миллионов контактов. Не ожидала старая школа КГБ и того, что следственная группа получит видео и фото российского "Бука", будут обнаружены и приобщены к доказательной базе фрагменты корпуса самой ракеты, сбившей "Боинг", ее поражающие элементы, а также детали самолета, пробитые ими.

Свою роль сыграли и такие достижения 21-го века как социальные сети. Их пользователи "запечатлели" следы преступления и разоблачили секретную операцию высшего руководства России во главе с Путиным.

Этого направления технического прогресса при планировании преступления также не учли. Ведь каких-то 20 лет назад, когда чекист Володя и его подельники были молоды (по кремлевским меркам), о таком в закрытых учебниках не писали.

Пункт второй. Привычка жить в постоянной лжи

Здесь речь о разнице в подходах "востока" и "запада". Привычка жить в постоянной лжи не позволила СССР сразу признать ответственность за гибель Боинг KE007 в небе над Сахалином в 1983 году, даже несмотря на то, что кроме советских ВВС его могли сбить разве что инопланетяне. Вначале было бесконечное количество путанных версий, как и в случае с МН17 - диспетчер Карлос, Сушка, украинский "Бук" и пр. И только после развала СССР "кремлёвские старцы" во всем сознались и даже отдали найденный советскими водолазами "черный ящик" самолета. Но оставили люфт для пропаганды - даже сегодня РФ продвигает "альтернативную версию" о разведывательном характере полета KE007.

Новости Власть России вошла в штопор

3 июля 1988 года авиалайнер Airbus A300B2-203 авиакомпании Iran Air через 7 минут после вылета из Бендер-Аббаса, пролетая над Персидским заливом, был сбит ракетой "земля-воздух", выпущенной с ракетного крейсера "Vincennes" ВМС США. Что произошло именно так, Белый дом объявил в тот же день. Проведя в дальнейшем всестороннее расследование, была установлена фактическая обоюдная вина обоих сторон, однако в связи с тем, что действия экипажа "Vincennes" были признаны оправданной обороной, а он действовал согласно уставу и инструкциям - наказан никто не был. Вместе с тем, уже 11 июля 1988 года Р.Рейган заявил, что Соединенные Штаты предложит семьям погибших компенсацию, а феврале 1996 года между США и Ираном было подписано мировое соглашение, после чего дело в суде было прекращено. По его условиям США выплатили компенсацию в размере 131,8 млн долларов, а Иран отказался от дальнейших претензий к США в связи с этой катастрофой.

Новости Россия вылетит даже из сотни экономик мира

Разницу чувствуете? В современной России до сих пор не поменялось абсолютно ничего… "Совок" в лучшем его виде. Запад же таких подходов совершенно не понимает и старается подходить к решению вопросов по своим "лекалам".

Именно поэтому уже пятый год мы слышим от запада мантры - признайтесь, облегчите так сказать душу. При этом из-за своей ментальности там не понимают, что совести и чести в России давно нет, вместо нее "скрепы" - лишь россиянам понятная идеология, выстроенная на кровопролитии.

Заметьте, то же самое один в один происходит с отравлением в Солсбери и пока с тем же самым эффектом, который равняется нулю.

А знаете, что будет в итоге? К "нераскаявшимся" всегда и везде применяют более жесткие меры, а механизмы для наказания у Запада есть, поверьте.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!