Юный, но отважный: что известно о погибшем в Донбассе воине 28 ОМБр

Погибший 9 января под Красногоровкой во время обстрела позиций 28 ОМБр российско-террористическими войсками военнослужащий Николай Довженко был уроженцем Одесской области. Контракт с ВСУ он подписал весной 2017 года, служил старшим стрелком.

Об этом OBOZREVATEL сообщили в пресс-службе 28 бригады. Около 23 часов ночи 9 января 2020 года по украинским позициям, на которых находился и Николай Довженко, враг открыл огонь из стрелкового оружия. Одна из пуль калибра 5,45 ранила молодого военнослужащего. Рана была очень серьезной, юноша потерял много крови. Через несколько часов он скончался в больнице.

Старший солдат Николай Довженко

Что именно стало причиной смерти – обильная кровопотеря или повреждение пулей жизненно важных органов – установят эксперты: сейчас судебно-медицинская экспертиза продолжается.

"Ребята говорят, что он не боялся выполнять задания. И вообще, несмотря на молодость, был очень смелым воином. Для нас это тяжелая потеря", – рассказали в пресс-службе бригады.

Николай Довженко стал третьей боевой потерей Объединенных Сил в январе 2020 года.

Николай Валерьевич Довженко родился 26 июля 1996 года в селе Цибулевка Великомихайловского района Одесской области. На военную службу был призван РВК Одесской области 26 мая 2017 года. Сразу попал в ряды 28 отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода, занимал должность старшего стрелка.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что, согласно сводкам Штаба ООС 9 января вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелы позиций ВСУ велись из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. В частности, обстрелы были зафиксированы вблизи Павлополя, Водяного, Невельского, Песков, Хутора Вольного и Красногоровки.

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