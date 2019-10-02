ЮНЕСКО забила тревогу из-за ситуации в Крыму: опубликован доклад

ЮНЕСКО зафиксировала ухудшение ситуации в Крыму в сферах образования, науки, культуры, распространения информации и функционирования СМИ.

Как передает пресс-служба МИД Украины, об этом сказано в новом докладе генерального директора организации, где констатируется дальнейшее ухудшение ситуации на полуострове во всех сферах компетенции ЮНЕСКО.

"Приводятся конкретные факты грубых нарушений прав и свобод человека, прежде всего украинцев и крымских татар, фундаментальных принципов и норм Организации, в частности по вопросам обеспечения образовательных и культурных прав, воспрепятствования свободному распространению информации и деятельности СМИ, многочисленных случаев преследований и незаконных арестов журналистов", – сказано в сообщении.

Отмечаются также "разрушительные действия российской власти в Крыму, которые реально угрожают сохранению универсальной культурной и исторической ценности".

В докладе сообщается о введении первого этапа прямого мониторинга ЮНЕСКО ситуации в Крыму, в частности первые два визита экспертов ЮНЕСКО в Украину с целью сбора информации о ситуации в области науки и функционирования СМИ на полуострове.

Доклад будет рассмотрен на 207-й сессии Исполнительного совета ЮНЕСКО, которая пройдет с 9 по 23 октября 2019 года в Париже.

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Как сообщал OBOZREVATEL, накануне президент Владимир Зеленский выступил с инициативой разработки концепции переходного правосудия для Донбасса и стратегии деоккупации Крыма и востока Украины.

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