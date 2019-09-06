Жертвам – по 10 лет: путинская "Юнармия" вляпалась в педофильский скандал в Крыму

Российская военизированная детская организация "Юнармия" стала фигурантом грандиозного секс-скандала. В ее лагерях на территории оккупированного Крыма осуществлялось развращение детей.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц), ссылаясь на источники инсайдерской информации.

"В оккупированном Крыму в "патриотических" лагерях, созданных оккупантами варианта организации "Юнармия", Россия открыла ряд уголовных дел за сексуальное развращение несовершеннолетних (педофилия) на отдельных руководителей из РФ", – написал он.

Штефан отметил, что поскольку все патриотические кружки страны-агрессора замыкаются на высшем руководстве ее Минобороны, а курирует некоторые из них ФСБ, теперь резонансную информацию пытаются скрыть. По предварительным данным, от действий педофилов пострадало около 15 несовершеннолетних детей в возрасте от 10 до 15 лет.

"Итак, напрашивается вопрос: они все еще верят, что из России пришли их освобождать, а не насиловать их детей?" – возмутился защитник Украины.

Дети в "Юнармии" Сообщество "Юнармии"

Оккупанты с детства готовят людей к войне Сообщество "Юнармии"

Как сообщал OBOZREVATEL, в оккупированном Россией Крыму 270 школьников собрали в милитаризованном лагере "Юнармии", где обучали военному делу. Лагерь организовали в пгт Заозерное на базе детского оздоровительного центра "Алые паруса".

Еще один военный лагерь для детей открыли в евпаторийском санатории "Здравница", где с детьми велась пропагандистская работа. В сети были шокированы таким воспитанием детей, отмечая, что оккупанты "промывают мозги" школьникам.

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