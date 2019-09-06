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8 сентября • обновлено в 11:33
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Жертвам – по 10 лет: путинская "Юнармия" вляпалась в педофильский скандал в Крыму

25.6т Читать материал на украинском

Российская военизированная детская организация "Юнармия" стала фигурантом грандиозного секс-скандала. В ее лагерях на территории оккупированного Крыма осуществлялось развращение детей.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц), ссылаясь на источники инсайдерской информации.

"В оккупированном Крыму в "патриотических" лагерях, созданных оккупантами варианта организации "Юнармия", Россия открыла ряд уголовных дел за сексуальное развращение несовершеннолетних (педофилия) на отдельных руководителей из РФ", – написал он.

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Штефан отметил, что поскольку все патриотические кружки страны-агрессора замыкаются на высшем руководстве ее Минобороны, а курирует некоторые из них ФСБ, теперь резонансную информацию пытаются скрыть. По предварительным данным, от действий педофилов пострадало около 15 несовершеннолетних детей в возрасте от 10 до 15 лет.

"Итак, напрашивается вопрос: они все еще верят, что из России пришли их освобождать, а не насиловать их детей?" – возмутился защитник Украины.

Дети в "Юнармии"

Дети в "Юнармии"

Сообщество "Юнармии"

Оккупанты с детства готовят людей к войне

Оккупанты с детства готовят людей к войне

Сообщество "Юнармии"

Как сообщал OBOZREVATEL, в оккупированном Россией Крыму 270 школьников собрали в милитаризованном лагере "Юнармии", где обучали военному делу. Лагерь организовали в пгт Заозерное на базе детского оздоровительного центра "Алые паруса".

Еще один военный лагерь для детей открыли в евпаторийском санатории "Здравница", где с детьми велась пропагандистская работа. В сети были шокированы таким воспитанием детей, отмечая, что оккупанты "промывают мозги" школьникам.

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Тема
Аннексия Крыма
Персона
Анатолий Штефан
Место
Украина
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bel serg
bel serg
Ну так и сцарь себе ни в чем не отказывает.Детский пупок покруче любой виагры действует.
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Антибандеровец Yuri
Антибандеровец Yuri
Самое главное что это инсайдеровская информация которая совершенно никем не подтверждена. И как это совместить с заявление Обоза о грандиозном скандале. Где же скандал если никто не знает так ли есть уголовные дела или нет. Вот такое состояние сегодняшней хохлятской пропаганды на уровне колхозного агитлистка.
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Алексеев Гергий
Алексеев Гергий
Это орда. Дичь. Что с бурят-монголов взять!?
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