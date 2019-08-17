YouTube уличили в "подыгрывании" РФ в войне против Украины

Американский видеохостинг YouTube, принадлежащий корпорации Google, запретил публикацию ролика совместных учений военных США и Украины по требованию Роскомнадзора.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила командир огневого взвода САУ Вооруженных сил Украины Елена Белозерская, которая и обнародовала "запрещенное" видео (чтобы посмотреть, поскролльте новость вниз).

На ролике запечатлены фрагменты занятий военных по оказанию первой неотложной помощи раненым в рамках международных учений Sea Breeze-2019.

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"Как же все-таки Россия умеет вести информационную войну! Они уничтожают или, по крайней мере, пытаются уничтожить даже нейтральную информацию, если она не пророссийская", – возмутилась Белозерская.

Youtube запретил публикацию видео учений Sea Breeze-2019 Коллаж

Она уточнила, что YouTube прислал ей следующее письмо с предупреждением:

"Здравствуйте, Компания YouTube получила уведомление от Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) в том, что нижеуказанные материалы нарушают Федеральный закон Российской Федерации № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". Роскомнадзор добавил следующий URL адресов (адресa) в запрещенный список материалов... Если Вы не удалите контент, компания Google может быть вынуждено заблокировать контент.

С уважением, Команда YouTube".

Скрин видео

Скрин видео

Белозерская подчеркнула, что на этом видео нет никакой политики и оно на момент проверки имело чуть больше тысячи просмотров.

"Осознаете масштаб российского информационного наступления?" – спросила военная.

Скрин комментариев к посту

Скрин комментариев к посту

Скрин комментариев к посту

Скрин комментариев к посту

Скрин комментариев к посту

Скрин комментариев к посту

Как сообщал OBOZREVATEL, в июле текущего года Facebook заблокировал страницу сетевого мемориала "Книга памяти павших за Украину". Пояснялось, что некоторые материалы якобы нарушали стандарты социальной сети.

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