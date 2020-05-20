Видеохостинг YouTube удалил аккаунты российского телеканала "Крым 24", а также двух изданий Anna News и News-Front, которые освещали позицию боевиков "Л/ДНР" и оккупационной "власти" Крыма.

Об этом написал TJournal со ссылкой на заявления этих СМИ. Их владельцы отметили, что не получили официального сообщения о причинах такого решения.

"Сегодня (20 мая. – Ред.) утром команда YouTube внезапно удалила канал главного на полуострове телеканала "Крым 24", – заявил пропагандистский телеканал.

YouTube удалил каналы трех российских пропагандистских СМИ. Иллюстрация

Руководство News Front попросило Роскомнадзор обратить внимание на ситуацию, а редакция Anna News заявила о подготовке официального обращения к администрации сайта с требованием восстановления канала.

"Если официально зарегистрированным российским СМИ не дают работать на площадках Фейсбука, Ютуба и Гугла, если блокируются аккаунты официальных лиц РФ, но при этом создаются комфортные условия для вредной, антигосударственной и враждебной пропаганды, то может Роскомнадзору пора ставить вопрос о целесообразности работы подобных сервисов в России", – добавили в пропагандистском News Front.

Как сообщал OBOZREVATEL, появилась информация, что прокремлевские СМИ в России снова вытесняли правдивую информацию о ситуации с распространением коронавируса в стране, публикуя дезинформацию об Украине.