Язвы на коже: в Донецке забили тревогу из-за неизвестных выбросов. Фотофакт

В оккупированном Донецке у домашних собак внезапно начала выпадать шерсть и появились язвы на коже.
Соответствующие фотографии появились в Twitter 1й Антиреспубликанский.
"Кто в курсе, что за выбросы были в Донецке? У собак (не дворняг) массово выпадает шерсть и появляются язвы на коже. Что за пи*дец? Собачники в шоке", - сказано в подписи к твитту.
На снимках у трех разных собак видны значительные проплешины и раны на теле.
Лысеющая собака
Twitter 1й Антиреспубликанский.
Лысеющая собака
Twitter 1й Антиреспубликанский.
Лысеющая собака
Twitter 1й Антиреспубликанский.
Как сообщал OBOZREVATEL, в течение лета и осени жители оккупированного Крыма жаловались на выбросы химикатов.
В ночь с 23 на 24 августа в районе Армянска и Красноперекопска в аннексированном Крыму произошел выброс неизвестного вещества. Жители Армянска жаловались в социальных сетях на то, что их травят. У людей першило в горле, внезапно появилась слабость, а кожа покрывалась сыпью.
Оккупационные "власти" были вынуждены эвакуировать из накрытого химическим выбросом города детей.
Вскоре стало известно, что "химатака" из полуострова добралась и до материковой части Украины.
14 сентября в городе ввели режим чрезвычайной ситуации. Однако уже 23 числа его отменили.
Позже жители рассказали, что дышать стало легче, но они испытывали головную боль и перепады давления.
6 октября стало известно, что выброс химических веществ из кислотонакопителя завода "Крымский титан" продолжился, из-за чего даже военные начали уезжать из города.
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