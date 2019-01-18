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Язвы на коже: в Донецке забили тревогу из-за неизвестных выбросов. Фотофакт

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В оккупированном Донецке у домашних собак внезапно начала выпадать шерсть и появились язвы на коже.

Соответствующие фотографии появились в Twitter 1й Антиреспубликанский.

"Кто в курсе, что за выбросы были в Донецке? У собак (не дворняг) массово выпадает шерсть и появляются язвы на коже. Что за пи*дец? Собачники в шоке", - сказано в подписи к твитту.

На снимках у трех разных собак видны значительные проплешины и раны на теле.

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Лысеющая собака

Лысеющая собака

Twitter 1й Антиреспубликанский.

Лысеющая собака

Лысеющая собака

Twitter 1й Антиреспубликанский.

Лысеющая собака

Лысеющая собака

Twitter 1й Антиреспубликанский.

Язвы на коже: в Донецке забили тревогу из-за неизвестных выбросов. Фотофакт

Как сообщал OBOZREVATEL, в течение лета и осени жители оккупированного Крыма жаловались на выбросы химикатов.

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Место
УкраинаДонецк
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