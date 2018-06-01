Явка с повинной: "киллер" Бабченко рассказал, "как все было на самом деле"

Монах-волонтер и в прошлом - иеродиакон Аристарх Украинской православной церкви Московского патриархата и Украинской православной церкви Киевского патриархата Алексей Цымбалюк, который оказался "киллером" российского журналиста Аркадия Бабченко, написал в шутку "явку с повинной".

"После дурдома с цитатами не могу молчать и пишу явку с повинной для общественности. Значит дело было так – заезжает ко мне Порох (президент Украины Петр Порошенко. - Ред) и говорит- дед, хочу отжать "Шмайсер" у Германа. Помоги. Я ему говорю – сейчас порешаем. Герман же агент "дкривалантор", значит стопудодово закажет мне известного журналиста и денег за это тоже даст. Ну агенты "дкривалантеры" всегда так делают. Порох говорит- "агонь", действуй, сейчас пришлю тебе дружественно настроенных СБУшников и все сделаем", – пошутил он. (Стилистика не сохранена. Оригинал можно посмотреть ниже. – Ред.)

По словам Цымбалюка, таким образом он озвучил позицию адвокатов и журналистов.

"Надеюсь, тайну следствия не выдал", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, об "убийстве" Бабченко стало известно ночью 29 мая, когда он якобы "умер" в карете "скорой помощи" после того, как получили пулевые ранения.

30 мая глава СБУ Василий Грицак сообщил, что это было инсценировкой и речь идет о спецоперации по поимке заказчика убийства журналиста, которым оказался Борис Герман - исполнительный директор завода "Шмайсер".

Позже, Цымбалюк написал, что именно он был "киллером" и содействовал спецоперации. Это подтвердили в СБУ и прокурор.