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"Ящик Пандоры": озвучена серьезная опасность Крымского моста

25.2тЧитать новость на украинском

В аннексированном Россией Крыму экологическая ситуация не так катастрофична, как на Донбассе, но и безопасной ее не назовешь из-за Крымского моста.

Об этом в интервью "Обозревателю" сообщил эколог Международной благотворительной организации "Экология – право – человек" Алексей Василюк.

"По сравнению с Донбассом, где продолжаются военные действия, а значит и разрушения, в Крыму, конечно, не так страшно, но строительство Керченского моста делает экологическую ситуацию на полуострове непредсказуемой", - сказал эколог.

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По его словам, хотя пока официальных доказательств непоправимых последствий мы не получили, отвергать подозрения о том, чем это обернется впоследствии, никто не может.

"Ни один серьезный институт или государственная организация как России, так и Украины не предоставили одобрительного заключения о том, что Крымский мост будет экологически безопасным объектом", - заявил Алексей Василюк.

Кроме того, по его словам, в России это тоже тема для дискуссий, так как многие ученые прогнозируют плохое завершение строительства моста, причем в ближайшее время.

Ранее "Обозреватель" сообщал о том, что Керченский мост взлетит на воздух.

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Темы
ЭксклюзивАнексія Криму
Персона
Алексей Василюк
Место
Украина
Объект
Керченский мост
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