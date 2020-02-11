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11 февраля • обновлено в 06:21
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"Мы уже заходили": Ярош заявил, что Донецк и Луганск могли освободить в 2014 году

2.2т
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В 2014 году Украины имела все шансы освободить захваченные российскими террористами Донецк и Луганск. Для этого необходимо было мобилизовать все ресурсы и ввести военное положение.

Об этом заявил командующий Украинской добровольческой армии (УДА) Дмитрий Ярош в интервью журналистке Янине Соколовой для программы "Рандеву" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Самой большой ошибкой было необъявление военного положения в 2014 году для достижения цели – освобождения наших территорий. И кто помнит то первое перемирие десятидневное, которое позволило коллаборационистам российским и русским войскам даже подтянуться, так называемым "добровольцам" их. Собственно это было начало затяжной всей кампании", – отметил он.

Новости
"Должны идти к победе": Ярош заговорил о силовом возврате Донбасса

Дмитрий Ярош

Дмитрий Ярош

Скриншот видео

Ярош подчеркнул, что в тот период при условии мобилизации всех ресурсов и при таком народном подъеме, который был на тот момент, Украина могли освободить оккупированные части Донецкой и Луганской областей.

"Крым нет – Донецк, Луганск могли. Я со своими бойцами в Донецк заходил, "Айдар" заходил практически уже в Луганск. И приказы об отводе – это было нелогично. Нельзя во всем договориться. Политика, да, безусловно там есть договоренности, и в геополитике тоже. Но порой нужно проявлять политическую волю, жертвовать многими вещами, некоторыми амбициями и доводить до логического завершения", – поделился командующий УДА.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
Персоны
Дмитрий Ярош Янина Соколова
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Федоров Кирил
Федоров Кирил
Все построено на "тогда, если бы"
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Алоизович Петр
Алоизович Петр
бийци вспоминали минувшие дни, и битвы, что вместе просрали они
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Громозека Иван
Громозека Иван
Если у бабушки был бы х*й она бы была дедушкой!
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