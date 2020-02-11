"Мы уже заходили": Ярош заявил, что Донецк и Луганск могли освободить в 2014 году

В 2014 году Украины имела все шансы освободить захваченные российскими террористами Донецк и Луганск. Для этого необходимо было мобилизовать все ресурсы и ввести военное положение.

Об этом заявил командующий Украинской добровольческой армии (УДА) Дмитрий Ярош в интервью журналистке Янине Соколовой для программы "Рандеву" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Самой большой ошибкой было необъявление военного положения в 2014 году для достижения цели – освобождения наших территорий. И кто помнит то первое перемирие десятидневное, которое позволило коллаборационистам российским и русским войскам даже подтянуться, так называемым "добровольцам" их. Собственно это было начало затяжной всей кампании", – отметил он.

Дмитрий Ярош Скриншот видео

Ярош подчеркнул, что в тот период при условии мобилизации всех ресурсов и при таком народном подъеме, который был на тот момент, Украина могли освободить оккупированные части Донецкой и Луганской областей.

"Крым нет – Донецк, Луганск могли. Я со своими бойцами в Донецк заходил, "Айдар" заходил практически уже в Луганск. И приказы об отводе – это было нелогично. Нельзя во всем договориться. Политика, да, безусловно там есть договоренности, и в геополитике тоже. Но порой нужно проявлять политическую волю, жертвовать многими вещами, некоторыми амбициями и доводить до логического завершения", – поделился командующий УДА.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее генерал-майор ВСУ, заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос заявил, что в марте 2014 года армия Украины могла сдержать российскую вооруженную агрессию в Крыму.

Первый этап специального плана даже начал реализовываться, но затем его свернули.

Аналогичную версию озвучил и бывший глава Генштаба Виктор Муженко. По его словам, Украина могла бы отстоять северную часть Крыма во время захвата полуострова Россией в 2014 году.

Он добавил, что команду остановиться дали, когда соответствующий план стал реализовываться. Тогда самолеты вернули на базовые аэродромы.

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