Ярош: С врагами надо не примиряться. Их надо уничтожать!

Каким должен быть украинский националист 21 века? Как противодействовать главному врагу Украины - Российской Федерации - не только на территории нашей страны, но и за ее пределами? Сколько будет существовать РФ в ее нынешнем виде и как украинцы могут ускорить ее распад?

Об этом, а также том, нужно ли нам вступление в НАТО, чем занимается Украинская добровольческая армия сегодня, как можно было вообще избежать войны и почему Владимир Зеленский несет прямую ответственность за ее начало, OBOZREVATEL поговорил с командующим УДА Дмитрием Ярошем.

Первую часть интервью читайте здесь.

Дмитрий Ярош

- Вы говорите о том, что украинский национализм необходимо сделать современным и перспективным. Так каким он должен быть – украинский националист 21 века?

- Это идейный человек, который идет вперед. Наступает, а не обороняется.

Нам нужно говорить о видении Украины, о геополитических векторах. В эпоху глобализации - это самое важное.

Прежде всего - мы имеем врага. Целую империю, которая является геополитическим игроком. Империю, которая не даст нам развиваться как национальному независимому государству. Соответственно, мы должны противопоставляться этом врагу на всех театрах войны, которую он против нас начал.

И это не только война как таковая. Это и культура, и информационное пространство, и кино, и множество других вещей. Та же наука, те же ракетные технологии. Ведь это Украина, наши Королев, Циолковский вывели Советский Союз на передовые позиции в этой сфере. И это понимание надо спроектировать в том украинце, который должен жить сейчас и должен думать, прежде всего, о будущем. Потому что украинский националист – это человек, который думает и действует во имя будущего, а не прошлого.

Националист – это человек, который должен прекрасно представлять, что этот враг есть. И не только на востоке, но и на западе, как бы странно это ни звучало. Ведь посмотрите даже на Евросоюз: на шовинистическую политику Польши, империалистическую политику Венгрии у нас на Закарпатье...

- И такую политику Венгрия проводит только по отношению к Украине почему-то.

- Неправда. Они и с румынами, со словаками такое делают. Венгры – не коренная европейская нация. Они в свое время пришли из Сибири. Вот они здесь себя как москали и ведут.

Хотя я с большим уважением отношусь к венграм. Ездил недавно с зятем, дочерью и внуками по Закарпатью, видел тамошние венгерские деревни – они такие же, как и мы. То есть это все – чисто политические расклады, которые нам заводят, часто за те же российские деньги. И я определенно за то, чтобы венгры знали венгерский язык. Но я и за то, чтобы венгры, которые живут в Украине, знали украинский. Вот о чем речь.

Без языка, без национальной памяти мы национальное государство не построим. А без национального государства у нас будет только условная государственность, которая будет подчинена или москалям, или венграм, или полякам, или американцам...

Хотя я считаю, что Америка для нас сейчас - стратегический союзник. И нам ни в коем случае нельзя с ними ссориться. И, кстати, не так уж обязательно вступать в НАТО, чтобы Америку иметь в союзниках.

- Но желательно? Или считаете, вступление в НАТО нам не нужно вообще?

- Зеленский прав, когда в своем выступлении на инаугурации сказал, что Европа должна быть в голове. Так же и НАТО. Есть абсолютно позитивные вещи – если не ошибаюсь, это называется "оборонный бюллетень", - где расписано, как внедрять стандарты НАТО в армию, полицию, в другие силовые структуры. И к сожалению, в крайние годы мы его выполняли всего на 48% почему-то. При полном содействии со стороны НАТО. Так что, наверное, это все-таки от нашей ментальности зависит, а не от НАТО.

НАТО должен быть нашим союзником.

Свобода, достоинство – это те общие знаменатели, где мы можем с НАТО объединяться.

- Да и общий враг, наконец.

- Так точно. Но при этом не стоит рассчитывать на НАТО как на сторону, которая будет за нас вступать в войну. Они это подчеркивали постоянно и везде. Даже сейчас. Мир не готов воевать за Украину с Россией, второй по ядерному потенциалу государством в мире. Это эфемерность. Это лишь наши люди хотят себя в этом убедить – при полном содействии власти.

Это же так классно: ничего самим делать не надо, за тебя все сделают "варяги"... Зона комфорта.

Национальная идея не может базироваться только на каких-то внешнеполитических векторах. Национальная идея – это всегда опора на собственные силы. Это построение собственного украинского государства. И тогда мы выбираем тех союзников, которые нам нужны.

Ведь, собственно, что такое НАТО? Это прежде всего США. И если мы заключим с ними договор о военном сотрудничестве и они вступят в войну – тогда все НАТО вступает в войну. Если на Украину напали и у нас есть такая договоренность с одной страной. С Канадой подписать такой договор, с Испанией, со странами Балтии... Вот так и можно выстроить общую систему коллективной безопасности с западом.

А изменят они свое мнение, увидят, что им выгодно иметь такого мощного союзника как Украина, пригласят нас в Североатлантический Альянс - тогда пойдем.

А то выглядит так, как будто мы ходим и клянчим: "Ну возьмите нас в НАТО". А нам в ответ: "Идите к черту! Зачем вы нам нужны? Мы не собираемся из-за вас ложить своих солдат!".

И это правильно. Я бы на их месте делал то же самое. В мире уважают и считаются только с сильными.

- Возможно, нам там не рады из-за того, что мы никак не выберемся из обломков советской системы, которые у нас везде, в том числе, и в армии остались?

- Не только в этом дело. Россия – гораздо мощнее нас игрок. Потому что это империя. А мы еще не стали национальным государством. Вот с Польшей они готовы играть. Но даже Польша вела прямые переговоры с Трампом, чтобы американцы разместили свои военные базы на территории Польши. Заплатили несколько миллиардов долларов. И только после того Трамп как верховный главнокомандующий дал добро. Это – прагматичный подход, прагматичная политика.

А "Северный поток-2" разве не подтверждение этой политики? Германия также является одним из ключевых игроков и в НАТО, и в ЕС. Нас оккупируют, у нас забирают Крым. А Германии – "по-барабану". Они с Россией и дальше торгуют нефтью, газом, чем угодно ... Вот есть их национальная стратегия?

Опять же, я не обвиняю Германию. У них свои интересы. У нас – свои.

И если говорить о нашем видении – нам надо думать о том, как поляков сделать нашими реальными союзниками. Как нам выстроить балто-черноморский союз с Литвой, Латвией, Эстонией. Как Беларусь вывести из зоны влияния России... Вот это – на перспективу.

Как развалить Россию – это тоже тема для украинского националиста. Потому что там целая куча деструктивных факторов, которые могут помочь ее развалить. Но разве у нас Служба внешней разведки или Главное управление разведки Генерального штаба действует по плану развала России? Нет. Мы защищаемся. Мы постоянно стоим как "терпилы" – и ждем: а кто там придет и порядок наведет?

- На какие именно факторы вы бы давили прежде всего, чтобы развалить Россию?

- Религиозный и этнический. Это два главных фактора в развале всех империй за всю историю.

- Под религиозным что именно имеете в виду?

- Ислам. Это главный фактор, который должен уничтожить Россию – по религиозному признаку.

- А этнический? Играть на настроениях "хватит кормить Москву"?

- В том числе. Хотя это даже не этнический, а больше социальный фактор. Сибирь, Иркутская или Челябинская область, любая другая могут эти вопросы поднимать. Но то, что юг Сибири России уже понемногу захватывают китайцы – это же факт. Почему нам не подыграть этим вещам?

Они получают огромные ресурсы от Сибири. Сибирь действительно кормит Россию, потому что именно там сконцентрированы самые большие залежи нефти, газа, золота, бриллиантов... Представьте себе, что за одну ночь будут перекрыты все газо- и нефтепроводы, идущие на Европу. Это – конец. РФ теряет свой имидж государства сырьевого донора для Европы – и все.

А мы имеем несколько миллионов украинцев там! Ханты-Мансийский округ при Союзе называли "татаро-хохляцким", поскольку его преимущественно населяли татары из Казани и "хохлы" из Украины. Одно Ивано-Франковское управление буровых работ сколько наших людей туда отправило. Наши кадры там - везде. И при нормальной деятельности наших спецслужб, мы бы все процессы по ликвидации главной угрозы для украинской государственности могли бы быстро и качественно реализовать.

А если этого не делать, то так и будет кремлевская клика относиться к нам как к "несостоявшемуся государству", как Путин говорит ...

И это обидно. Потому что у нас есть все для того, чтобы действовать.

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- Кроме разве что желания?

- Желание – раз. И второе - эта малороссийская хохляцкая позиция внутри государства, от которой страдают наши лидеры. Они торгуют с Россией. Они сериалы "Сваты" вместе снимают – абсолютно дебильные, кстати.

Это, к слову, тоже очень важный фактор. Считаю, что "95 квартал" - один из создателей оккупации Крыма и Донбасса, которая состоялась в 2014 году. Ведь именно они своими передачами, постоянным унижением Украины, которое до 2014 года происходило, и формировали через "Интер", "1 + 1" другие СМИ сознание той ваты, которая кричала: "Путин, прийди!". Благодаря своей популярности, именно они это делали.

- Высмеивая украинцев?

- Конечно. Потому что украинец - должно было звучать гордо. А они кого продуцировали? Хохла-малоросса.

Именно это ментально подготовило почву для того, что происходит сейчас. И Владимир Зеленский, как руководитель "95 квартала", непосредственно ответственен за это поражение. Потому что аннексия Крыма и оккупация части Донбасса – это поражение безусловное.

И это он, именно он завел российские войска, именно он – один из тех, кто подготовил оккупацию.

Это факт. Пусть даже делал он это неосознанно.

Теперь, конечно, Президент Зеленский может исправиться и стать исторической фигурой, настоящим строителем Украинского Национального Государства. И если он поставит перед собой такую задачу, ему будет на кого опереться.

- Еще до второго тура выборов в команде Зеленского говорили о вынесении "за скобки" языка, веры. И мы же уже видим определенные шаги в этом направлении – пусть даже и не со стороны новой власти, но они есть. Если попытка реванша, отмена достижений, которые имеет Украина, таки состоится – что будут делать украинские националисты?

- Противопоставляться всеми силами и средствами, безусловно, если попытки реванша будут. Повторюсь: если президент Украины будет изменять национальным интересам – будет восстание. И при этом уже никто не будет бежать с "коктейлями Молотова", булыжниками и так далее. Всего хватает. И структуры есть.

При том, это не будет националистическое восстание. Это будет восстание украинцев-патриотов, массово присутствующих как среди гражданских активистов, так и в ВСУ, СБУ, МВД. Эти все люди решат все быстро и качественно...

Но мне очень хотелось бы, чтобы до этого не дошло. Нам достаточно крови, достаточно восстаний. Не надо этого. Мы же – ответственные, свободные люди. Вооруженные свободные люди. Мы - казаки. Поэтому, мы знаем цену крови – и своей, и крови врага. И знаем, что наше Государство – является абсолютной ценностью, которую не имеем права потерять.

Если же Зеленский будет отстаивать национальные интересы – мы будем на его стороне. И он даже не представляет, какие надежные союзники это для него будут. Тогда мы сможем реально менять не только Украину, но и весь мир.

- У вас нет какого-то разочарования? В народе в целом, возможно - после того, как проходили эти выборы?

- Нет. Какое разочарование? Его в принципе не может быть. Я националист. А националисты – не разочаровываются. Это все описывалось в трудах наших идеологов давно. Дело в том, что всегда есть те, кто ведет, и есть ведомые. В любой стране мира. Тех, ведущих, как правило, до 10%. У нас - больше.

Мы еще имеем перспективу большую. Тех, кто готов жертвенно бороться за это государство - их гораздо больше, чем те 25%, которые голосовали за Порошенко.

Самая главная задача – объединить истинных патриотов. И тех, кто голосовал за Порошенко. И тех, кто поддержал Зеленского (поверьте, среди его избирателей патриотов немало). А для этого нам нужен главный государственнотворческий фактор.

Думаю, что в ближайшей перспективе можно будет заняться его созданием. На мой взгляд, им на этом историческом этапе может стать своеобразный национальный орден государственников, который мог бы объединить людей из разных сред, главной ценностью для которых является Национальное Государство.

- Давайте вернемся к войне. Расскажите о украинском добровольческую армию. Чем она сейчас занимается? Как задействована в приближении победы на Донбассе?

- УДА живет и действует. На Покров в прошлом году мы вывели два батальона с зоны ООС, это правда. Я обещал это руководству государства – и я это сделал. Благодарен президенту Порошенко за 27 государственных наград, которые получили мои ребята – и не только комбаты, но и командиры расчетов СПГ и ПТРК, снайперы, разведчики и тому подобное... Я действительно благодарен за это. Мы тогда с Порошенко переговорили снова о моем законопроекте про УДА, о других важных на мой взгляд вещах.

Но, к сожалению, наши договоренности до конца его каденции не были реализованы.

- Вы ведь добивались не один год обсуждения этого законопроекта, которым предусматривается создание действенной территориальной обороны?

- Да. И меньше чем за неделю до выборов, кажется, с понедельника на вторник, мы встретились с президентом Порошенко, Председателем Верховной Рады Андреем Парубием и первым заместителем секретаря СНБО, генерал-майором Сергеем Кривоносом. Обсудили эти вопросы, возможность введения подразделений УДА в резерв Сил специальных операций.

Пока подвижек нет. Я понимаю: межвременье. Власти в государстве пока толком нет – и оно все зависло.

- Как оцениваете формулировку, что, чтобы прекратить войну - надо "просто перестать стрелять"?

- Петр Порошенко на одном из международных совещаний очень правильно сформулировал: если украинцы перестанут стрелять – мы потеряем государство. Ведь мы стреляем не ради того, чтобы стрелять. Мы защищаем наше государство. Если мы прекратим огонь, как это сейчас предлагается, стрелять будут у меня в Каменском. Через год. А еще через некоторое время российские танки будут в Киеве.

Такое уже было в истории Украины не раз. Начиная от монголо-татарского нашествия. Но мы им не дадим этого сделать – в коем случае. Потому что мы морально готовы к смерти. А готов к смерти Зеленский? Его команда, Богдан и другие? Кто из них готов?

А мы – готовы. Конечно, не хотелось бы. Я хотел бы до 102 лет дожить вместе с женой и умереть в один день. Мы с ней так договорились. А там – как Бог даст.

- Вернемся к УДА. Осенью вывели два боевых батальона – и..?

- И дальше мы занимаемся многими-многими делами. Не обо всем могу говорить. Мы помогаем СБУ в решении отдельных вопросов как в нашем тылу, так и за линией фронта. Когда есть необходимость, можем послать свои минометные расчеты, снайперов, высококвалифицированных специалистов УДА на передок, где они отрабатывают поставленные боевые задачи. Это продолжается, конечно же, и сейчас. И комбаты, комбриги, командиры рот в ВСУ очень довольны деятельностью наших ребят. Потому что они уже кучу подтвержденных ликвидаций имеют. И кучу орденов. А вот УБД никто из них не имеет. Работаем в этом направлении.

Кроме того, наш учебный центр работает очень активно. Сотни людей со всей Украины через него проходят. И, что меня больше всего радует, к нам приезжает много молодежи. Последний раз было 70 подростков 14-16 лет из Донецкой области. Такие довольны разъезжались, вы себе не представляете.

И это невероятно – наблюдать, как они скандируют "Слава Украине! Героям слава!" - и кайфуют от того. И это – Донецкая область.

Это – перелом сознания. Так государство и строится.

Они стреляют, проходят тактику, альпинистскую подготовку. Им интересно, весело. И это круто.

Я знаю, меня начнут обвинять: как? Детей к войне? Детям – оружие? О, Боже!.. Но без милитаризации сознании населения во время войны мы обречены. Весь мир так готовит людей. Надо четко осознавать, что в этом грешном мире полного мира не будет никогда. Никогда! Будет противостояние систем, идей, религий, чего угодно. И чем больше украинцы подготовятся к войне – тем меньше шансов, что эта война у нас будет.

Хочешь мира – готовься к войне. Поэтому мы будем готовить нашу молодежь, учить наших детей защищать себя, своих близких, свои семьи и свое государство. Без этого – нам не выжить.

- Кроме детей, кто еще проходит обучение в вашем центре?

- Из всей Украине люди целыми взводами приезжают. Готовим. Наш учебный центр производит хорошие кадры. При этом мы еще и специализируемся на специальной подготовке, не готовим просто пехоту, а группы спецназначения, минометчиков, операторов ПТРК, СПГшников... Огромный объем работы, необходимой, прежде всего, ВСУ. Именно поэтому для меня так важно ввести УДА в государственную структуру.

Мне не нужно это как личности – никогда не искал пиара. Мне это нужно, как националисту. Чтобы я понимал: при любом президенте, при любых внешних факторах, при любых раскладах мы – во всеоружии. И готовы встретить врага и сделать то, что положено. И что нас не тысячи человек, которые воюют, обучают. Нас – сотни тысяч и миллионы. Ведь это готовится целая среда через такую систему. А если подключить ОСО – количество людей, которые будут защищать Украину от внутренних и внешних врагов, возрастет еще больше.

Кроме того, мы продолжаем развивать территориальные отряды. Без финансового ресурса это довольно трудно, но дело, хоть и медленно, но продвигается. Наши структурные подразделения есть уже в большинстве областей. При этом мы не влезаем в партийную политику. Мы – за государство. Нам не безразлично, что с ним будет. Мои побратимы голосовали и за Зеленского, и за Порошенко, и за Тимошенко – за кого угодно. Здесь – воля полная. Но при этом я знаю, что каждый из них своей кровью голосует за Украину. Это – факт.

- Пять лет продолжается война. Если отбросить все эти разговоры о примирении и т.п. – как думаете, далеко нам еще до ее завершения?

- Примирение с кем? Примиряться с теми, кто разрезал животы нашим людям? Как-то не приходится! С насильниками, которые насиловали наших девушек? Тоже не приходится. Давайте еще с Гитлером или со Сталиным примиримся! Почему нет? Тем более, нацисты и сталинисты давно же были!

Примиряться с людьми, которые поднимают триколоры и кричат "Слава Путину"? Какой смысл? Это враги. С ними надо не примиряться, их надо уничтожать. Мы – или они. Победа – или смерть. Других вариантов нету. Все остальное – это обман.

За чье сознание собирается воевать Зеленский? За сознание тех, кто захватывал БМДшки в 25 десантной бригаде и не пускали наших ребят, чтобы они выполняли свои задачи? Или сознание приехавших и под Волновахой расстрелявших наших ребят из 51-й бригады, которые к такому были совсем не готовы? С ними примиряться?! Те пацаны на блокпосту под Волновахой тоже думали: мы же примиряться приехали, мы же не враги. И их положили. Всех.

Или как я ехал в мае 2014-го на "Луну" под Изюмом с Муженко знакомиться - там тогда командный центр был, база. Ехали колонной. А к "Правому сектору" тогда обостренное внимание было. И далеко не положительное отношение. Войны тогда же еще толком не было – только под Славянском в то время отвоевали, Красноармейск взяли...

И вот останавливает нас блокпост наш, ВСУшный. Мне пацаны из машины выходить запретили, чтобы не завалили. Вот я и сижу в машине... Пару часов держали нас ВСУшники. Пару "бех" выгнали уже, пушки на нас направили. Ну, все, - думаю, - сейчас будет полный атас. Свои же завалят.

И тут подходит к машине подполковник, командир этого блокпоста – из 93 бригады. Сам – с Кропивницкого родом. Видит меня: "Дмытро! Я же за вас голосовал! Да что же вы не сказали, что это вы!"...

Пообнимались, пофотографировались, поговорили очень хорошо – и поехали мы дальше.

Пару дней спустя приезжаю я в 93 бригаду. А мне говорят, что в этого подполковника снаряд танковый попал. От него одни сапоги остались, понимаете?! Одни сапоги... Они термобарами (разновидность зажигательного оружия – Ред.) херачили по палаткам. Много пацанов погибло тогда. "Бехи" сожгли...

Как мы, украинцы, с таким можем примириться?

- Будем надеяться, что это просто слова. Что новоизбранный президент просто не понимает до конца пока, о чем говорит.

- Пусть наладит систему общения с ребятами, которые были и есть на войне. Потому что им принадлежит государство, еще раз повторяю. Им, а не быдломассе, которая не хотела, не хочет и не будет никогда за Украину воевать.

А мы – будем. И что бы ни понадобилось сделать для существования государства – мы это сделаем. Не имею в том ни малейшего сомнения!

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