Ярош не дремлет: в "ДНР" оконфузились с Захарченко и флагом УПА

В оккупированном Донецке на стадионе "Олимпийский" сотрудники бюджетных учреждений репетировали выкладывание из листов бумаги портрета главаря "ДНР" Александра Захарченко. При этом сидения пустых секторов стадиона были выкрашены в цвета флага УПА.

Фото репетиции выложил в своем Twitter блогер и журналист Денис Казанский.

"В Донецке к праздникам на стадионе "Олимпийский" бюджетников дрессируют выкладывать из листов бумаги портрет Захарченко", - отметил он.

Twitter Дениса Казанского

Казанский сравнил Захарченко с лидером КНДР Ким Чен Ыном, чьи портреты также выкладывают на парадах.

В Донецке к праздникам на стадионе "Олимпийский" бюджетников дрессируют выкладывать из листов бумаги портрет Захарченко.



Наш Ким Чен Ын! pic.twitter.com/UopvKTVcsl — Денис Казанський (@den_kazansky) 24 апреля 2018 г.

В сети высмеяли эту репетицию.

"Мы тут уже все решили, что по бокам у него красно-чёрные флаги) Видно готовится)", "Кон Чен Ый, точнее сказать", - пишут пользователи.

Twitter Дениса Казанского

Twitter Дениса Казанского

При этом некоторые обратили внимание, что портрет больше похож на фото экс-президента США Барака Обамы.

Twitter Дениса Казанского

Как сообщал "Обозреватель", бывший пленный "ДНР" рассказал подробности об Александре Захарченко.