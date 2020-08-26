Яресько выставила на продажу дом под Киевом из-за возможного уголовного преследования

Экс-министр финансов Наталья Яресько выставила на продажу свое имение под Киевом. По данным источников OBOZREVATEL она окончательно покинула Украину, опасаясь уголовного преследования из-за крайне невыгодных условий по реструктуризации внешнего долга Украины, которые подписала в 2015 году.

Объявление о продаже роскошного имения в поселке Лесники под Киевом 17 августа 2020 года появилось на странице агентства премиальной недвижимости Ukraine Sotheby's International Realty в Facebook.

Объявление о продаже имения в Лесниках Скриншот

Согласно объявлению, к продаже предлагается участок площадью в 0,7 га, на котором расположено трехэтажное имение площадью 1 тыс.227 кв. м.

Площадь участка, предлагаемого к продаже, составляет 0,7 га UkraineSothebysRealty

Сам дом имеет три этажа и общую площадь в 1 227 кв м UkraineSothebysRealty

Так выглядит сам дом UkraineSothebysRealty

Помимо всего прочего, в доме есть 5 спальных комнат с индивидуальными гардеробными и санузлами, бассейном, spa-зоной, домашним кинотеатром и отдельным домиком для охраны.

Риелторы отмечают возможность любоваться красивыми закатами прямо с терассы UkraineSothebysRealty

Дом, похоже, продается вместе с обстановкой UkraineSothebysRealty

Камины здесь есть и в гостинных, и в спальнях UkraineSothebysRealty

Прежние владельцы знали толк в роскоши UkraineSothebysRealty

В объявлении не указано, кто является собственником роскошной недвижимости. Однако СМИ еще в 2014 году публиковали фотографии этого имения и писали, что владеет им американка украинского происхождения Наталья Яресько, которая возглавила тогда Министерство финансов, не объяснив при этом на тот момент источников своего благосостояния.

Первые публикации с фото дома Яресько появились на сайте издания Вести Вести

На этих фото изображен все тот же дом в Лесниках Вести

По данным журналистов издания, в огромном имении Яресько жила с двумя дочерьми и собакой Вести

На момент появления этих фото в СМИ дом в равных долях принадлежал Яресько и ее бывшему мужу. Впоследствии экс-министр финансов отсудила у супруга его половину. В качестве компенсации она выплатила Игорю Фиглусу около 7 млн грн.

По данным, полученным OBOZREVATEL из собственных источников, причиной, сподвигшей Яресько спешно продавать недвижимость, стало желание минимизировать возможные убытки. Наши источники уверяют, что сейчас в Украине проводится расследование по поводу подписанной Яресько реструктуризации внешнего долга Украины и убытков, которые понесет наше государство вследствие прописанных там кабальных условий. И в скором времени в отношении Яресько может быть открыто уголовное производство.

По разным оценкам, из-за невыгодных условий реструктуризации, которые эксперты окрестили "бомбой от Яресько", Украина может потерять колоссальные деньги. Дело в том, что вместо широко распиаренного якобы "списания 20% долгов" на эту часть долга была установлена нулевая процентная ставка (при ствке 7,75% на оставшуюся сумму долга) - вот только выплаты по этой "нулевой" части долга привязали к росту экономики. Как следствие, при росте экономики в 10% в год, по подсчетам экспертов, опрошенных изданием mind.ua, после 2025 года Украина вынуждена будет отдавать кредиторам почти 3% ВВП - практически столько, сколько стоит обслуживание всего 80 миллиардного долга. Процент годовых в валюте по 3,2 млрд долларов обязательств, по некоторым подсчетам, благодаря реструктуризации от Яресько, к 2025 году может достичь 300%.

Начать платить по заключенным Яресько соглашениям Украине предстоит уже в мае 2021 года. И, похоже, именно до этой даты, опасаясь возможного уголовного преследования и конфискации имущества, Яресько и спешит максимально разорвать связи с Украиной. В том числе, и продавая свое имущество, которое может быть конфисковано.

По нашей информации, экс-заместительница Яресько Оксана Маркарова сейчас проходит по делу в качестве свидетеля. Но не исключено, что в ходе расследования ее статус может измениться - и ей, как и самой Яресько, предстоит предстать перед законом.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!