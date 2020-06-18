Януковича вызвали в ГБР

Бывшего президента Украины Виктора Януковича, сбежавшего в Россию, повторно вызвали в Государственное бюро расследований.

Как сообщила пресс-служба ведомства, Янукович должен явиться во вторник, 23 июня.

"В связи с неявкой 30 апреля и 13 мая повторно вызывается Виктор Янукович на 11:00 23 июня к следователю второго отдела Управления по расследованию уголовных преступлений, совершенных военнослужащими, Главного следственного управления ГБР Алексея Береста для приобретения процессуального статуса и проведения соответствующих следственных и процессуальных действий в уголовном производстве", – написано в сообщении.

Дело касается бывшего начальника Генерального штаба ВСУ Владимира Заманы, который подозревается в государственной измене. Ранее его обвинили в том, что он был в сговоре с Януковичем.

Напомним, 27 февраля 2019 года Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения подозреваемому Замане в виде содержания под стражей. Однако уже через месяц он вышел на свободу: Апелляционный суд отменил решение Печерского суда и освободил генерала.

На допросе 8 февраля 2018 года по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича Замана заявил, что в феврале 2014-го экс-министр обороны Павел Лебедев и бывший генпрокурор Виктор Пшонка хотели применить ВСУ против Евромайдана в Киеве.

Справка: Владимир Замана занимал должность руководителя Генерального штаба Вооруженных Сил Украины в период с февраля 2012 года по 19 февраля 2014 года. А с 22 февраля по июнь 2014 он был уполномоченным Верховной Рады по контролю за деятельностью Министерства обороны Украины. 25 февраля 2019 года Заману внесли в базу "Миротворца".

Владимир Замана

Как писал OBOZREVATEL, еще в январе 2019 года суд над Януковичем вынес приговор: признание виновным и лишение свободы сроком на 13 лет.

Януковича признали виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны против Украины со стороны Российской Федерации. Однако его оправдали по обвинению в пособничестве посягательству на территориальную целостность Украины, приведшем к гибели людей.