|Расследования
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 10 000 грн на услуги медицинского центра Олега Колибабы Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости расследований

Януковича могут доставить в Украину силой: генерал назвал два условия

1.6тЧитать материал на украинском

Беглого президента Украины Виктора Януковича могут силой доставить из России для отбывания наказания.

Об этом рассказал бывший замглавы СБУ, генерал-майор Виктор Ягун. Он отметил, что экс-гаранта можно "вытащить" из РФ благодаря двум важным факторам, передает "Еспресо" (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца новости).

"Единственная возможность как-то вырвать его оттуда – это проведение спецоперации", – отметил он и подчеркнул, что для этого нужен "политический дух".

Новости
''Мог дотянуть до конца срока'': Герман обвинила Януковича в ошибке из-за Майдана

Под "политическим духом" Ягуней понимает соответствующее "желание руководства государства", а также готовность "взять на себя ответственность" в случае провала.

"Я знаю, что очень много раз ребята поднимали вопрос, что они могли бы провести какие-то спецоперации и не обязательно признавать, что они произведены нами. Но, вместе с тем, нужна политическая воля, а все остальное можно добавить. У нас не настолько хуже ребята, чем в том же Израиле или в Штатах", – подчеркнул военный.

Януковича могут доставить в Украину силой: генерал назвал два условия

Виктор Янукович

Также Ягун добавил, что Москва может дать Януковичу гражданство России, чтобы его не смогли экстрадировать.

"Скажут: "Он давно уже гражданин РФ, а мы граждан своих не выдаем"... Все. Тема закрылась", – подытожил генерал.

Как сообщал OBOZREVATEL, суд приговорил экс-президента Виктора Януковича к 13 годам лишения свободы за государственную измену и пособничество в ведении агрессивной войны против Украины со стороны РФ.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Персона
Виктор Янукович
Поделиться в Facebook
9
Комментарии
5
11
Смешно
2
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Миценко Андрей
Миценко Андрей
Тут один рагуль недавно выпил бутылку горилки, "закусил" косячком конопли и пошел в одиночку блицкригом на Москву, результат оказался немного предсказуем. Так шо давайте засылайте своих сельских алкашей, кто выживет, поедет убирать снег в Сибири - весь)))
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0
ЕбашьРусню Андрей
ЕбашьРусню Андрей
Скорее хозяева в Кремле ему несчастный случай сделают, чем свидетеля отдадут...
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Вот что умеют хорошо делать укр. спецы так это громко верещать "Мэйдей, мэйдей! Ахрессию не проявляю!"
Показать комментарий полностью
Ответить
3
2
Xoзяин Xoxлов
Xoзяин Xoxлов
ЕбаныйРуснёй Андрей, снова с хуя сорвался и плюёт гавном в комментах. Истиный рагуль во всей красе.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
ЕбашьРусню Андрей
ЕбашьРусню Андрей
КрыСчанин Юрий, ПИЗДЕЖ с ПОНТАМИ русских ( имя прилагательное : Чьих будете? ) исходит из их рабской сущности. Народ никогда не знавший и не говоривший правды - народ рабов духовных... УБОГИЕ люди !
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1

Наши блоги