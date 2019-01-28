Януковича могут доставить в Украину силой: генерал назвал два условия

Беглого президента Украины Виктора Януковича могут силой доставить из России для отбывания наказания.

Об этом рассказал бывший замглавы СБУ, генерал-майор Виктор Ягун. Он отметил, что экс-гаранта можно "вытащить" из РФ благодаря двум важным факторам, передает "Еспресо" (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца новости).

"Единственная возможность как-то вырвать его оттуда – это проведение спецоперации", – отметил он и подчеркнул, что для этого нужен "политический дух".

Под "политическим духом" Ягуней понимает соответствующее "желание руководства государства", а также готовность "взять на себя ответственность" в случае провала.

"Я знаю, что очень много раз ребята поднимали вопрос, что они могли бы провести какие-то спецоперации и не обязательно признавать, что они произведены нами. Но, вместе с тем, нужна политическая воля, а все остальное можно добавить. У нас не настолько хуже ребята, чем в том же Израиле или в Штатах", – подчеркнул военный.

Виктор Янукович

Также Ягун добавил, что Москва может дать Януковичу гражданство России, чтобы его не смогли экстрадировать.

"Скажут: "Он давно уже гражданин РФ, а мы граждан своих не выдаем"... Все. Тема закрылась", – подытожил генерал.

Как сообщал OBOZREVATEL, суд приговорил экс-президента Виктора Януковича к 13 годам лишения свободы за государственную измену и пособничество в ведении агрессивной войны против Украины со стороны РФ.

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