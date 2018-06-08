Януковича хотели заживо сжечь - экс-охранник

Бывший начальник охраны Виктора Януковича Владимир Павленко заявил, что беглого экс-президента планировали сжечь заживо в Харькове в феврале 2014 года.

Данные показания он озвучил 8 июня 2018 года на заседании Оболонского районного суда Киева по делу о госизмене Януковича, передает "ГОРДОН" .

По его словам, экс-президент планировал принять участие в съезде депутатов "юго-востока Украины" в Харькове.

"От сотрудников Службы безопасности Украины поступила информация, что в Харьков прибыли радикалы. Были обнаружены несколько групп: первая группа уже находится в зале, вторая – у скопления людей, возле экранов у Дворца спорта, где планировалась трансляция. Там было около 3 тыс. человек, в основном актив партии "Свобода" из местных ячеек и их сторонники. По второй группе была такая информация, что если вдруг убийство президента будет неудачным (а планировалось убийство из огнестрельного оружия), то второй группе… планировалось либо при выводе президента и его посадки в кортеж, либо на выходе его убить, либо уже при выезде кортежа забросать его "коктейлями Молотова" и заживо сжечь", – рассказал он.

Павленко уточнил, что задачей первой группы радикалов якобы было организовать убийство Януковича во время съезда, а задачей второй – завершить убийство в случае провала плана первой группы.

"Вы снова сообщили о серьезном теракте, который готовился, о сожжении живьем президента. Назовите, пожалуйста, фамилии, от кого вы это услышали", – попросил председательствующий судья Владислав Девятко.

Однако свидетель ответил, что не может вспомнить фамилию сотрудника СБУ.

"Он был в составе наряда, который обеспечивал охрану этого мероприятия… Сотрудник службы безопасности Украины… Харьковское управление", – заявил Павленко.

Как сообщал OBOZREVATEL, также экс-охранник Януковича заявил, что оппозиция готовила теракт на Майдане.