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Янукович мог возглавить ''Л/ДНР'': всплыли детали

3.1тЧитать материал на украинском

Бывший президент Украины Виктор Янукович мог возглавить группировки "ДНР" и "ЛНР".

Об этом заявил депутат фракции "Оппозиционный блок" и бывший представитель президента в Верховной Раде (23 марта 2010 года – 25 февраля 2014 года) Юрий Мирошниченко в эфире телеканала "112 Украина", передают "Новости Донбасса".

"Если бы Виктор Янукович возглавил эти все "ДНР"/"ЛНР" – это была бы большая война. Он этого не сделал. Я тоже не знаю, почему не сделал", – сказал он.

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По его словам, такой вариант развития событий существовал в конце февраля 2014 года.

"Думаю, были определенные силы заинтересованы, чтобы именно он, как президент на тот момент, огласил незаконной власть в Киеве, незаконными выборы, и возглавил бы движение, которое сейчас происходит на востоке", - сказал Мирошниченко.

По словам депутата, при таком сценарии была бы "страшная война" и "с юридической точки зрения ситуация не была бы настолько однозначной".

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Он уверен, что эти обстоятельства также должен учитывать Оболонский суд Киева, который рассматривает дело о государственной измене Януковича.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее главарь "ДНР" Денис Пушилин заявил, что Януковичу предложили остаться в Донецке в 2014 году, когда он сбежал из Киева.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Тема
Российско-украинский конфликт
Персоны
Юрий МирошниченкоВиктор Янукович
Место
Украина
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Дейман Алон
Дейман Алон
Пора эту гниду - Мирошниченко посадить уже.
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