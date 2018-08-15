"Ягуар" и "Аптека" все: офицер ВСУ показал убитых террористов "Л/ДНР"

В сети опубликовали новые фотографии и информацию о боевиках "Л/ДНР", ликвидированных на Донбассе.

Снимки двух террористов обнародовал офицер ВСУ Анатолий Штефан на своей странице в Facebook. "12.08.2018 г., пополнилась очередным дембелем, Лымарь Олег "Аптека" из Перевальска. Точная дата и обстоятельства требуют уточнения", - написал он.

Второй погибший - Олег Рудь ("Ягуар" из Донецка.)

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали террористов, ликвидированных на Донбассе в период за июль-август текущего года.