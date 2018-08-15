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"Ягуар" и "Аптека" все: офицер ВСУ показал убитых террористов "Л/ДНР"

2.7тЧитать новость на украинском

В сети опубликовали новые фотографии и информацию о боевиках "Л/ДНР", ликвидированных на Донбассе.

Снимки двух террористов обнародовал офицер ВСУ Анатолий Штефан на своей странице в Facebook. "12.08.2018 г., пополнилась очередным дембелем, Лымарь Олег "Аптека" из Перевальска. Точная дата и обстоятельства требуют уточнения", - написал он.

Второй погибший - Олег Рудь ("Ягуар" из Донецка.)

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали террористов, ликвидированных на Донбассе в период за июль-август текущего года.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Темы
Российско-украинский конфликтНовости Донецка и Донецкой областиНовости Луганска и Луганской области
Место
Украина
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