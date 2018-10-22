Ядерное вознесение: угрозы Путина высмеяли в карикатуре

Украинский художник Андрей Петренко опубликовал карикатуру, высмеивающую заявление президента России Владимира Путина о том, что россияне попадут в рай в случае ядерного удара.

Своей работой он поделился в микроблоге в Twitter. Петренко сопроводил пост подписью "ВАС-несениие в рай".

На карикатуре Путин изображен в образе молящегося монаха-ракеты с "радиоактивным" нимбом над головой.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появился ответ США на российский ядерный шантаж.