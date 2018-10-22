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Ядерное вознесение: угрозы Путина высмеяли в карикатуре

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Украинский художник Андрей Петренко опубликовал карикатуру, высмеивающую заявление президента России Владимира Путина о том, что россияне попадут в рай в случае ядерного удара.

Своей работой он поделился в микроблоге в Twitter. Петренко сопроводил пост подписью "ВАС-несениие в рай".

На карикатуре Путин изображен в образе молящегося монаха-ракеты с "радиоактивным" нимбом над головой.

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''Путин - идиот!'' В Европе жестко ответили на ''ядерный рай'' для россиян
Ядерное вознесение: угрозы Путина высмеяли в карикатуре

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появился ответ США на российский ядерный шантаж.

Персоны
Владимир ПутинАндрей Петренко
Место
Украина
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Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
"Правду говорят: грешника боги сперва помещают в райскую обитель, чтобы после падения оттуда участь горемыки в аду казалась вдвое горше!" - Генри Лайон Олди. (Гроза в Безначалье)
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Широков Денис
Широков Денис
А по-моему,обозначено четко,как и всё,что артикулирует Путин.ОТВЕТНЫЙ удар - это не ПРЕВЕНТИВНЫЙ(что,кстати,хотят пиндосы).Ну,а то,что планета Земля исчезнет, если России не будет,то это - правда,"Периметр" вам в жопу.Ну, а ДРСМД - это гвоздь в крышку гроба Европы.Потому что теперь "Искандер" может ставит на вооружение ракеты с совсем другими ТТХ.Поэтому Германия и "озаботилась".Получить удар России по своей территории,даже,пусть, по американским базам , это - ай-яй-ай.
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