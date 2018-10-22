Ядерное вознесение: угрозы Путина высмеяли в карикатуре

Украинский художник Андрей Петренко опубликовал карикатуру, высмеивающую заявление президента России Владимира Путина о том, что россияне попадут в рай в случае ядерного удара.
Своей работой он поделился в микроблоге в Twitter. Петренко сопроводил пост подписью "ВАС-несениие в рай".
На карикатуре Путин изображен в образе молящегося монаха-ракеты с "радиоактивным" нимбом над головой.
ВАС-несениие в #рай...#карикатура від #Petrenkohttps://t.co/t7ziengZgo pic.twitter.com/Wve0zYgr2a— kE? (Andryi #Petrenko) (@kequestion) 22 октября 2018 г.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появился ответ США на российский ядерный шантаж.