Ядерное оружие в Крыму: Джемилев рассказал, сколько разместила Россия

Россия разместила в аннексированном Крыму шесть ядерных боеголовок на объекте под усиленной охраной оккупационных войск.

Об этом рассказал народный депутат от фракции Блока Петра Порошенко, лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев, ссылаясь на источники из Москвы в интервью Укринформу.

"По поводу ядерного арсенала. Ни наша разведка, ни разведка НАТО четко не подтверждают его наличии в Крыму. Они говорят, что такое может быть, но доказательств пока нет. Однако, у нас есть информация с места, а также от источника из Москвы о том, что у них там уже есть ядерные боеголовки", – рассказал он.

По словам Джемилева, оккупационные власти Крыма с первый дней аннексии срочно начали "реставрировать ядерную базу", которая была оставлена ​​после подписания Будапештского меморандума.

"Сначала туда могли заезжать грузчики, которые возили материалы, в том числе, крымские татары. Но на каком-то этапе всех этих рабочих устранили и привлекали людей, привезенных из России", – отметил он.

Джемилев добавил, что на объекте установлено тройное кольцо усиленной охраны с видеонаблюдением, которая ходит там со счетчиками Гейгера и проверяет радиоактивный фон.

"Это, так сказать, косвенные подтверждения, что там есть ядерное оружие. Источник из Москвы подтвердило, что там уже есть шесть ядерных боеголовок", - пояснил он.Джемилев отметил, что объект находится недалеко от Феодосии в лесу Кизилташ. Там было раньше ядерное хранилище.

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