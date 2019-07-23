Ядерное оружие не пройдет: Украина стянула к границе России новейшее оборудование

На границах Украины с Россией и Молдовой установлены два новых комплекса автоматизированного контроля за перемещением радиоактивных веществ и ядерных материалов.

Комплексы "TSA" и "RAPISCAN" получены пунктами пропуска "Большая Писаревка" и "Николаевка" (граница с РФ) и "Староказачье" (граница с Молдовой), информирует Госпогранслужба Украины на официальном сайте.

Указывается, что такие меры приняты в рамках реализации программы международной технической помощи "Выявление и пресечение ядерной контрабанды".

dpsu.gov.ua

dpsu.gov.ua

Проверку оборудования провели иностранная делегация из США, в состав которой вошли представители Департамента энергетики Штатов, Национальной лаборатории "LANL" и компаний-производителей оборудования "Aecom", "Apogee group", "Rapiscan". После этого технику передали представителям пограничных отрядов.

"Полученное оборудование существенно повысит технические способности пограничных нарядов, уменьшит нагрузку на личный состав и позволит эффективно выявлять и противодействовать незаконному перемещению опасных радиоактивных материалов через границу", – сказано в сообщении.

dpsu.gov.ua

Отмечается, что с 2005 года подобными стационарными комплексами были оборудованы 74 пункта пропуска. Органы Госпогранслужбы также получили 20 систем на базе автомобилей.

dpsu.gov.ua

dpsu.gov.ua

dpsu.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине из-за нехватки финансирования военнослужащие-контрактники стали массово увольняться из Государственной пограничной службы.

В январе и феврале из Госпогранслужбы уволилось 405 военных. Причина увольнений – отсутствие повышения зарплат. При том, что с 1 января военным структурам подняли денежное содержание.

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