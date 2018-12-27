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''Я закончил'': Труханов угодил в скандал с журналистом

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Мэр Одессы Геннадий Труханов 27 декабря оттолкнул корреспондента "Радио Свобода" Михаила Штекеля во время брифинга, когда тот пытался задать вопрос.

Журналист опубликовал соответствующее видео в своем микроблоге в Twitter, где можно различить, как после этого его оттаскивали охранники и полиция (чтобы посмотреть ролик, проскрольте до конца страницы).

"Вместо ответа на вопрос мэр Одессы Геннадий Труханов вместе со своей охраной отпихнул меня и покинул помещение Малиновского суда. Помогала им в этом полиция", – подписал Штекель.

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В суде проходило заседание, в рамках которого Труханова обвиняют в присвоении 185 миллионов гривен из одесского городского бюджета. Штекель хотел задать вопрос, однако мэр оттолкнул журналиста и пошел в сторону выхода, заявив: "Ничего страшного, я уже закончил".

Геннадий Труханов

Геннадий Труханов

скриншот

В свою очередь полицейские заявили, что оттащили корреспондента, чтобы тот не дрался с Трухановым. Штекель в комментарии под видео также добавил, что это 171 статья Уголовного кодекса Украины (Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов).

Как сообщал OBOZREVATEL, в октябре 2017 года НАБУ провело у Труханова обыски в рамках двух уголовных производств "по фактам возможного злоупотребления служебным положением должностными лицами Одесского городского совета".

В феврале 2018 года мэра Одессы задержали в аэропорту "Борисполь". В итоге его отпустили на поруки.

Персона
Геннадий Труханов
Место
УкраинаОдесса
Тег
скандалы
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