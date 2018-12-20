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Анна Молчанова
Анна Молчанова
Заместитель шеф-редактора "Обозревателя"Все статьи автора

''Я рядом с Кадыровым?!'' Киевлянка ошибочно попала под санкции СНБО

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Гибридная война, которую ведет Россия, вынудила Украину "включить" различные способы защиты и сопротивления. Один из них санкции против страны-агрессора и ее граждан.

Мера однозначно необходимая, однако и в бочке меда оказалась ложка дегтя. Невероятно, но факт: в санкционный список СНБО ошибочно попала киевлянка, научный сотрудник Института международных отношений Киевского национального университета им. Тараса Шевченко. Полная тезка гражданки РФ, которая имела отношение к проведению незаконных выборов в аннексированном Крыму.

Каким образом произошла такая чудовищная ошибка и как изменилась жизнь Ольги Калининой в расследовании OBOZREVATEL.

Ольга Калинина с маленькой дочкой

Ольга Калинина с маленькой дочкой

2 мая 2018 года Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о введении санкций против России.

"Санкции вводятся по инициативе Кабинета министров Украины, Службы безопасности Украины, Национального банка Украины на три года или бессрочно в отношении физических и юридических лиц, причастных к российской агрессии против Украины, к подготовке и проведению незаконного голосования в оккупированном Крыму в рамках выборов президента РФ, представителей российской оккупационной администрации в Крыму, боевиков российских вооруженных формирований на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей и тому подобное", — сообщила пресс-служба СНБО Украины.

14 мая Петр Порошенко подписал Указ президента о введении в действие решения СНБО.

В списке из 1748 лиц оказалась и мама 2,5-летней Агаты — киевлянка Ольга Калинина. Правда, некоторое время она об этом не знала.

Тревожным звоночком стало блокирование ПриватБанком всех карт Ольги. Причину этого она выясняла долго и упорно.

"В конце мая я потеряла возможность оплатить покупки и услуги через Приват24. Был отказ по этим операциям. Я, конечно, стала донимать банк вопросами — почему заблокированы карты. И звонила, и писала, однако вразумительного ответа не услышала — отмахивались. Потом сказали, что нужно писать в главный офис в Днепре и в течение 30 дней ждать ответ", — рассказывает киевлянка.

Молодая женщина не понимала, почему такое произошло. В банке ей сказали, что причин может быть масса. Было заблокировано несколько карт, среди которых и социальная (куда перечисляются детские выплаты). На тот момент дочке Ольги было 2,5 года.

''Я рядом с Кадыровым?!'' Киевлянка ошибочно попала под санкции СНБО

На счет деньги поступали, но распорядиться ими было невозможно: ни с карты оплатить, ни снять средства в отделении банка через кассу. Не получалось оплатить наличными какие-либо услуги и через терминал пополнения.

"Я ввожу свой номер телефона, меня идентифицируют как клиента банка — и все. До свидания. Такая операция невозможна, на табло появляется надпись: мол, обратитесь в отделение. Замкнутый круг", — делится Ольга.

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Она продолжала "донимать" ПриватБанк. Требовала назвать хотя бы причину блокировки. Уже в июле, позвонив в очередной раз, попала, по ее словам, на адекватного оператора. Объяснила ему, что вести долгую переписку, ждать по 30 дней не видит смысла, к тому же не факт, что получит ответ, а время идет. И сказала, что будет подавать в суд на банк — тем более, что заблокирована карта с детскими выплатами.

"Оператор попросил подождать, сказал, что постарается помочь. Не обманул. Через несколько дней мне позвонили с неизвестного номера, на него нельзя было перезвонить. Это оказался сотрудник службы безопасности банка, который сообщил, что мои карты заблокированы в связи с Указом президента таким-то таким-то — речь о персональных санкциях. Я записала номер Указа, попрощалась, а потом зашла в Google, нашла этот документ, прочитала и... у меня просто упала челюсть. Дополнительно я нашла себя на сайте "Миротворец", — рассказывает Ольга Калинина.

Первая мысль, что такого просто не может быть! Ну как подобное возможно? Я в одном списке с Кадыровым и т.д.?! Это какой-то сюр!

В санкционном списке под номером 860 не просто указано ФИО, а раскрыты персональные данные Ольги Калининой из Киева: ИНН, паспорт гражданина Украины, паспорт для выезда за границу и т. д. А вишенкой на торте стала "должность" — "секретарь территориальной избирательной комиссии Первомайского района".

"То есть, причина санкций — "моя" работа во время "выборов" в Крыму. Но я-то к ним не имею никакого отношения!", — эмоционально реагирует женщина.

Ольга Калинина в санкционном списке СНБО

Ольга Калинина в санкционном списке СНБО

Ольга уже начала понимать, что ситуация быстро не изменится и перевела детские выплату на почту: "За два месяца деньги потерялись, где-то зависли. Их вроде бы перевели, но на заблокированной карте они не отобразились. После этого я перевела детские на почту: хожу как бабушки-пенсионерки, стою в очередях, забираю лично. Если хочу купить что-то ребенку в интернете или оплатить услуги, прошу мужа. Если он в отъезде — друзей. Ощущение полной беспомощности, как будто вернулась в прошлое. Но это не основная моя проблема, конечно".

О включении меня в "черный список" я узнала во второй половине июля, а сами санкции действовали с мая. И я обрадовалась тому, что в этот период не случилось ничего похуже блокирования банковских карт.

Помимо того, что Ольга уже более полугода отрезана от банковских услуг, они с мужем и дочкой не выезжают за рубеж.

"Летом не поехали на запланированный отдых. Я реально боюсь даже попробовать пересечь границу", — говорит Ольга.

Тогда, в мае, СНБО своим решением поручил Министерству иностранных дел Украины проинформировать компетентные органы Европейского Союза, США и других государств о введении санкций и поставить перед ними вопрос о применении аналогичных ограничительных мер. Проверять на себе подобное взаимодействие Ольга Калинина, конечно же, не хочет.

Ольга с мужем в День Независимости Украины

Ольга с мужем в День Независимости Украины

Еще один болезненный момент - работа. В скором времени у Ольги истекает срок контракта с Институтом международных отношений КНУ им. Тараса Шевченко, где она работает научным сотрудником. Продлят ли? Очень переживает, говорит:

Верю, что руководство не будет рубить с плеча, разберется в моей ситуации. Ведь произошла чудовищная ошибка, которая перевернула с ног на голову мою жизнь.

''Я рядом с Кадыровым?!'' Киевлянка ошибочно попала под санкции СНБО

Фото: Иван Билас

Ольга настроена по-боевому, заключила договор с адвокатом, которая отправила запросы в СНБО, Кабмин, в Госпогранслужбу Украины. Однако понимает: это только начало.

"На "Миротворце" со страницы моего двойника оперативно убрали МОИ персональные данные. Там парни быстро разобрались, что я ни при чем. А мне, похоже, придется идти в суд, чтобы защитить свое имя, чтобы убрали из списка лиц, связанных с агрессией России и сняли санкции. Надеюсь, это произойдет еще до истечения трех лет (такой срок указан в решении СНБО. — Ред.)", — говорит молодая женщина.

Проверить, почему некая Калинина вообще оказалась в санкционном списке СНБО, вернее, найти ее "двойника" — секретаря территориальной избирательной комиссии оккупантов в Крыму - оказалось делом нескольких минут. Вопрос, какие "квалифицированные кадры" (судя по всему, из СБУ) не потратили даже 10 минут на проверку — остается открытым.

Ну что же, поможем.

Киевская Ольга Николаевна Калинина (будем называть так — во избежание путаницы), персональные данные которой указаны в санкционном списке, родилась в Крыму — в Севастополе. С 2007 года живет (и имеет регистрацию) в Киеве — более того, собственную квартиру в столице. То есть, почти 11 лет. Училась в киевском Институте международных отношений, затем окончила аспирантуру, тут и осталась работать. Сейчас с мужем и маленькой дочкой живут под Киевом. Ольге 31 год (1987 г.р.).

Ольга Калинина, родилась в Севастополе, почти 11 лет живет в Киеве. Никакого отношения к проведению "выборов" в Крыму не имеет.

Ольга Калинина, родилась в Севастополе, почти 11 лет живет в Киеве. Никакого отношения к проведению "выборов" в Крыму не имеет.

В новостях на сайте так называемой избирательной комиссии "республики Крым" есть информация о включении в состав ТИК Первомайского района некой Калининой Ольги. Указано, что ее выдвинуло "Крымское региональное отделение политической партии "Коммунистическая партия Российской Федерации". Заседание избиркома в аннексированном Крыму состоялось 7 декабря 2017 года.

''Я рядом с Кадыровым?!'' Киевлянка ошибочно попала под санкции СНБО

Есть и полный список членов ТИК, обладающих правом решающего голоса. К имени и фамилии уже добавлено и отчество — Николаевна.

''Я рядом с Кадыровым?!'' Киевлянка ошибочно попала под санкции СНБО

Есть несколько новостей, где упоминается Калинина, также есть ее фото. Женщина выглядит явно старше киевской однофамилицы. Никак не 31 год. Последняя информация о секретаре ТИК Калининой на сайте избиркома датирована 14 декабря 2018 года.

"Секретарь территориальной избирательной комиссии Ольга Калинина рассказала о предстоящих выборах депутатов Государственного Совета Республики Крым второго созыва и депутатов представительных органов муниципального образования Первомайского района Республики Крым второго созыва в 2019 году и вручила ребятам брошюры "Конституция Российской Федерации", — говорится на сайте. С трудом цитирую, но это необходимо.

А вот и фото "дамы", которая как раз и должна находиться под санкциями. Но она продолжает промывать мозги крымским школьникам:

''Я рядом с Кадыровым?!'' Киевлянка ошибочно попала под санкции СНБО

Есть и фото, на котором сразу два человека, имена которых есть в санкционном списке СНБО. Та же крымская Ольга Калинина и Виталий Пелипасов - председатель "теризбиркома" Первомайского района.

Калинина и Пелипасов

Калинина и Пелипасов

По информации OBOZREVATEL, в Украине зарегистрированы около 30 женщин, ФИО которых Калинина Ольга Николаевна. Три из них - в Крыму, одна - в Первомайском районе (пгт Первомайское, ул. Октябрьская, дом 102). Дата рождения — 8.02.1977 года, то есть 41 год.

Ольга Калинина — секретарь ТИК Первомайского района (Крым). Есть гражданство РФ, есть или осталось ли украинское - пока неизвестно.

Ольга Калинина — секретарь ТИК Первомайского района (Крым). Есть гражданство РФ, есть или осталось ли украинское - пока неизвестно.

Есть Ольга Калинина 1977 года рождения из Первомайского и в социальной сети "Одноклассники". Правда, другая информация на странице максимально закрыта.

''Я рядом с Кадыровым?!'' Киевлянка ошибочно попала под санкции СНБО

В соседнем доме, №104, по улице Октябрьской в этом же пгт живет Виктория Репинская. В 2014 году она, ее соседка Ольга Калинина и еще несколько человек зарегистрировали юрлицо (по российскому законодательству).

Это, цитирую, "Первичная профсоюзная организация работников управления пенсионного фонда Республики Крым в Первомайском районе". Сейчас оно ликвидировано.

''Я рядом с Кадыровым?!'' Киевлянка ошибочно попала под санкции СНБО

Продолжать можно бесконечно, но это уже не задача журналистов.

И последнее. Адвокат Ольги сделала запрос в Госпогранслужбу Украины и попросила указать пересечение Ольги Калининой границы — с 1 января 2017 года по 1 августа 2018-го. Период с запасом. Напомню, что 7 декабря 2017 некая Ольга Калинина была включена в состав ТИК Первомайского района, а выборы президента РФ состоялись 18 марта 2018-го - в том числе и на территории временно оккупированного Крыма. Именно эта "деятельность" и послужила причиной санкций СНБО.

''Я рядом с Кадыровым?!'' Киевлянка ошибочно попала под санкции СНБО

Ответ пограничников стал еще одним доказательством невиновности киевлянки. За это время Ольга только один раз была в Крыму. Пересекла админграницу через КПВВ "Каланчак" 4 ноября 2017 года, а вернулась на следующий день — 5 ноября. И смех, и грех — вывезла родственникам четверолапых питомцев, их не с кем было оставить на период отпуска.

За рубеж Ольга с мужем и маленькой дочкой вылетели из Борисполя через несколько дней после этого — 20 дней семья провела в Египте (с 9 по 29 ноября 2017 года).

''Я рядом с Кадыровым?!'' Киевлянка ошибочно попала под санкции СНБО

То, что во время выборов президента РФ Ольга Калинина находилась в Киевской области, могут показать и данные мобильной связи, и информация о получении посылок на Укрпоште. Опять же, это с легкостью могут выяснить различные правоохранительные органы, службы.

Сегодня ясно одно: секретарь ТИК Первомайского района Ольга Калинина и научный сотрудник киевского Института международных отношений Ольга Калинина — два разных человека. Но от санкций (блокирования активов и т. д.) страдает невиновная женщина. Теперь нужно признать и исправить чудовищную ошибку.

Юрист Анна МАЛЯР обратила внимание и на другие важные моменты.

Анна Маляр

Анна Маляр

— В законе "О санкциях" нет граждан Украины в перечне лиц, к которым можно применять санкции. Но для оправдания попадания в санкционный список граждан Украины есть маленькая лазейка — это "субъекты, осуществляющие террористическую деятельность". Возможно, эта лазейка существует для введения санкций против граждан Украины, которые осуществляют управленческие функции в Крыму, "ДНР" и "ЛНР". Потому что такие лица есть в санкционном списке.

Но надо понимать, что это противоречит, во-первых, логике применения санкций. Ведь политические и экономические санкции применяются к иностранным юридическим и физическим лицам. А вот в отношении своих граждан блокирование активов или другие экономические ограничения должны накладываться в рамках уголовного законодательства, а не в рамках санкций.

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То есть, в отношении "своих" есть возможность действовать значительно жестче. Во-вторых, применение санкций, то есть ограничение прав по отношению к гражданам Украины, противоречит Конституции. Поскольку свободы человека и гражданина не могут быть ограничены кроме случаев, предусмотренных Конституцией Украины. То есть, ни СНБО, ни Президент не могут создать список из граждан Украины и ограничить их в тех или иных правах. Исключение возможно лишь во время военного положения.

(Продолжение следует...)

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Автор
Анна МолчановаАнна Молчанова
Темы
Санкции против РоссииСанкции против украинских чиновниковАннексия Крымароссийская пропаганда
Персоны
Петр ПорошенкоГанна МалярВладимир ГройсманОлександр ТурчиновВасилий Грицак
Место
Украина
Теги
СНБОКрымСБУКабинет министров УкраиныГосударственная пограничная служба Украины
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