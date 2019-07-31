"Не простим!" Что известно о погибших в июле героях ВСУ

Несмотря на объявленное с 21 июля "хлебное перемирие", украинское войско в этом месяце понесло тяжелые потери. В июле в боях с российско-оккупационными войсками погибли 14 героев.

Предлагаем вспомнить воинов, отдавших жизнь на войне за Независимость.

Ирина Шевченко, 36-я ОБМП, 48 лет

Ирина Шевченко

Ирина Викторовна Шевченко родилась 1 ноября 1970 года в Херсоне. Рано потеряла мать. До войны работала продавцом на рынке в родном городе. После аннексии Крыма вместе с подругой прошла курсы в местном волонтерском отряде первой доврачебной помощи. Как рассказывала сама Ирина, они хотели быть во всеоружии на случай, если русские двинутся с полуострова на материковую Украину или начнут устраивать провокации на Херсонщине. Далее была учеба в медсанбате в Запорожье. После – прохождение еще ряда курсов, от тактической медицины до преподавания первой доврачебной помощи. Получив лицензию, Ирина в течение какого-то времени по приглашению командиров обучала на полигонах морских пехотинцев и пограничников.

А 11 мая 2015 года она подписала контракт с ВСУ. Ее зачислили в 36-ю отдельную бригаду морской пехоты на должность радиотелефонистки-санинструктора. После короткой подготовки в Урзуфе Донецкой облаасти она попала на позиции под Широкино, где на тот момент шли ожесточенные бои.

"Скажена" – такой позывной выбрала себе Ирина – за время службы спасла более сотни бойцов. Была отмечена орденом "За мужество". Резкая на первый взгляд, она вместе с тем была настолько доброжелательной, отзывчивой и приветливой, что бойцы называли ее не иначе как "Мама".

Около 11:00 1 июля по санитарнуой машине, которая ехала во Водяное, чтобы эвакуировать раненого бойца, террористы прицельно выстрелили из ПТУР. Водитель погиб на месте. Один боец был ранен. Ирина же получила сложнейшие травмы и сильные ожоги – и спустя 3 часа умерла в больнице.

"Ирочка знала, предчувствовала свою смерть. Она сказала мне: "Наташа, это моя последняя ротация. Я домой уже не вернусь". И все равно поехала на фронт. Она болела, у нее был сахарный диабет, но она все время была на передовой. Просто не могла бросить своих ребят и сидеть дома", – рассказывала журналистам близкая подруга погибшей Наталья Бреус .

У Ирины осталась младшая на 10 лет сестра.

Сергей Майборода, 3-я ОБМП, 47 лет

Сергей Майборода

Сергей Григорьевич Майборода родился 2 декабря 1971 года в городе Былбасовка Славянского района Донецкой области.

Служил по контракту в 36-й отдельной бригаде морской пехоты.

Именно старший матрос Майборода был за рулем медицинского "Хаммера", который выехал 1 июля на одну из передовых позиций во Водяном, чтобы эвакуировать раненого снайпером бойца. После прицельного обстрела с ПТУР около 11:00 автомобиль сгорел полностью – от него остался лишь остов. Сергей Майборода погиб на месте. Боевой медик Ирина Шевченко, которая ехала в этом же авто, умерла в больнице в 14:10 от полученных травм.

"Сергей и боевой медик спешили помочь, вытащить, довезти... Надо было успеть. Никто не знал, что там, за посадкой, их ждет вражеский ПТУР. Мы были на соседней позиции. Видим – прилет, взрыв, даже не поняли, что произошло... Выжил только третий боец, который был ранен... Он жизнь прожил не зря. был верным побратимом, никогда не отказывал в помощи, пытался сделать все, что было в его силах. Свой берет морского пехотинца он получил кровью, потом, а в итоге – и жизнью", – вспоминала на похоронах Сергея Людмила, которая тоже служит в 36-й бригаде.

"Смелым морским пехотинцем, искренним, преданным и отважным Сергей вошел во флотскую семью и навеки останется таким в нашей памяти", – так вспоминают о Майбороде побратимы.

А его друг детства, Сергей Падалка, в разговоре с журналистами говорил: Майборода всегда стоял на проукраинских позициях. Поэтому и на войну, защищать страну, пошел без колебаний.

У погибшего воина остались жена, двое детей и внуки.

Эдуард Лобода, 24-я ОМБр, 25 лет

Эдуард Лобода

Эдуард Лобода родился 2 января 1994 в селе Подопригоры Лебединовского района Сумской области. После окончания школы поступил в Сумской университет на исторический факультет. Однако обучение не закончил: в 2016 году в составе Добровольческого украинского корпуса пошел на войну.

Увлеченность парня периодом Второй мировой войны и заинтересованность минно-взрывным делом определили его позывной: "Фугас".

Воевал в Марьинке, Красногоровке, Песках, Авдеевке. Время от времени ездил ненадолго домой, чтобы заработать денег и помочь семье. Но неизменно возвращался.

"Фугас" вообще не любил, когда было тихо. Он очень плохо воспринимал эти все "перемирия" – ведь какие перемирия могут быть с врагом, который пришел на нашу землю?.. Поэтому он постоянно что-то делал, выдумывал. Он был невероятным самородком в минно-саперном деле. И часто тогда ходил устанавливать растяжки на тайных тропах, которыми россияне и сепары заходили... Не раз попадал в ситуации, когда то, что он выжил, казалось настоящим чудом", – рассказывает побратим Эдуарда, Михаил, который до сих пор воюет в рядах ДУК.

Эдуард Лобода прекрасно рисовал, играл на гитаре, писал стихи.

С 2018 года служил по контракту в 24-й ОМБр имени Короля Даниила.

"Эдуард на войне был, как рыба в воде. Его увлечение перешло в профессию – и он был мастером своего дела. Прирожденный сапер, который научился всему сам. Как воин, "Фугас" шел первым и возвращался последним. Не боялся брать ответственность на себя в тех ситуациях, когда это нужно было", – вспоминает о нем побратим и близкий друг Владислав.

3 июля группа военнослужащих, которую возглавлял Эдуард Лобода, обеспечивала прикрытие промежутков, где предполагалось действие ДРГ противника – и натолкнулась на установленную противником мину. Эдуард прикрыл побратимов от взрыва, приняв удар на себя. Ему оторвало руки и ноги. Бойца эвакуировали в городскую больницу Курахово. Почти сутки врачи боролись за жизнь военного, 5 раз в течение ночи его сердце останавливалось, но медикам удавалось снова возвращать его с того света.

Впрочем, в итоге все усилия оказались напрасными: около 10 утра 4 июля Эдуард умер. За считанные минуты до того, как в больницу приехала его мама.

Побратимы вспоминают: за полгода до гибели Эдуард познакомился с девушкой, которую полюбил. За несколько дней до последнего боя он познакомил ее с семьей. В день, когда хоронили парня, пара должна праздновать первую маленькую общую дату: 6 месяцев отношений.

Олег Жуков, 54-я ОМБр, 42 года

Олег Жуков

Олег Анатольевич Жуков родился 4 мая 1977 года в Краматорске Донецкой области. Учился в школе №24 в родном городе. В 2003 году там же окончил Донбасскую государственную машиностроительную академию, где получил образование инженера-технолога. После учебы работал на Старокраматорском машиностроительном заводе.

Впоследствии подписал контракт с ВСУ. Служил в 1-й мехбатальйоне 54-й отдельной механизированной бригады.

4 июля около 17:00 в районе хутора Вольный (Золотое-4) Попаснянского района Донецкой области он погиб от пули снайпера/

У бойца остались дочь и мать.

8 июля Олега Жукова похоронили в Краматорске. А на его странице в одной из соцсетей россияне и террористы ОРДЛО устроили настоящий "шабаш" с проклятиями и злорадством по поводу гибели украинского военного.

К сожалению, это все, что известно о павшем защитнике Украины.

Владислав Локтионов, 24-й ОШБ "Айдар", 42 года

Владислав Локтионов

Владислав Александрович Локтионов родился 7 октября 1976 года в селе Краснополье Магдалиновского района Днепропетровской области. Жил в Днепре. Работал в сфере строительства (фирма "Сантехбуд").

На войну попал по мобилизации в 2015 году. Служил в 1-м батальоне 92-й ОМБр – сначала гранатометчиком в противотанковом взводе, впоследствии – разведчиком-пулеметчиком в разведке.

До демобилизации Локтионову оставалось около 2 месяцев, когда 13 мая 2016-го во время боевого дежурства возле села Желтое Луганской он попал в плен к боевикам "ЛНР". Сам Владислав, рассказывая об обстоятельствах попадания в плен, то говорил о том, что получил приказ от командира переправиться через реку Сиверский Донец для выполнения задания, детали которого не сообщал, то отмечал, что совершил переправу самовольно, ибо его насторожило, что лодка, которая обычно была на берегу, где располагались позиции украинских военных, вдруг оказалась на противоположной стороне.

На том берегу Локтионов попал в плен к чеченцам, которые затем передали его боевикам "ЛНР".

В плену боец провел 19 месяцев. За это время от него ушла жена. Был освобожден в рамках большого обмена пленных 27 декабря 2017.

Еще во время пребывания в плену Локтионова обвинили в дезертирстве. О самовольном оставлении бойцом позиций и его добровольном переходе на контролируемую врагом территорию говорили в 92-й бригаде, об этом также заявлял спикер Минобороны Украины.

После освобождения Локтионов несколько месяцев судился со своей частью. Наконец добился опровержения обвинений и выплаты зарплаты за все время пребывания в плену.

"Для меня это значит очень много и главное – то, что я не предатель, не дезертир, не покидал самовольно часть", – комментировал он решение Днепропетровского апелляционного суда, который поставил точку в этой истории.

В мае 2019 года Владислав Локтионов подписал контракт с ВСУ – и снова вернулся на фронт. Служил в 24-м ОШБ "Айдар".

7 июля неподалеку от Торецка в блиндаж, в котором находился Локтионов, попала мина. От многочисленных осколочных ранений 42-летний Владислав погиб на месте.

Похоронен в Днепре 10 июля.

У погибшего бойца осталась летняя мама и 8-летний сын, которого также зовут Владиславом.

Антон Фака, 406-я ОАБр, 21 год

Антон Фака

Антон Александрович Фака родился 8 сентября 1997 в поселке Березанка Бережанского района Николаевской области. В 2014 году закончил колледж. Мечтал стать военным, как его старший брат, служивший в морской пехоте в Крыму – и оставивший оккупированный полуостров в 2014-м вместе с другими украинскими военнослужащими, которые не изменили присяге.

В августе 2016-го Антон подписал контракт с ВСУ и встал на защиту Украины. Служил младшим сержантом в 406-й отдельной артиллерийской бригаде, во взводе беспилотных летательных аппаратов.

Парень был ярым футбольным болельщиком и любил погонять мяч сам, поэтому часто играл в составе бригадной футбольной команды.

Никогда не употреблял алкоголь и за все время в армии не получил ни одного замечания.

10 августа Антон Фака с тремя побратимами выехали на выполнение боевой задачи. КрАЗ, в котором они ехали, вынужден был остановиться на распутье неподалеку от Гранитного – чтобы пропустить кортеж новоназначенного руководителя Донецкой областной военно-гражданской администрации Павла Кириленко, который, не поставив в известность командование ООС, приехал в зону боевых действий. Тогда-то террористы и выстрелили по военному автомобилю ПТУРом, запущенным с расстояния 3,5 км.

Антон погиб на месте. Его побратим, 32-летний артиллерист Сергей Булгаков в крайне тяжелом состоянии был доставлен в Днепропетровскую областную больницу имени Мечникова. СМИ даже распространили информацию о его смерти, но, к счастью, врачам удалось спасти бойца.

"Мы врагу его смерть не простим. Они забрали у нас одну жизнь – мы заберем десятки их никчемных жизней", – пообещали над гробом погибшего Антона его побратимы.

Похоронили Антона Факу 13 июля в Березанке.

У него остались родители и старший брат.

Александр Колодяжный, 74-й ОРБ, 45 лет

Александр Колодяжный

Александр Леонидович Колодяжный (позывной "Кол") родился 1 января 1974 года в Днепре. Срочную службу проходил в десантных войсках. Перед началом войны работал торговым представителем.

На войну ушел добровольцем во время третьей волны мобилизации в июле 2014 года. Сознательно выбрал 74-й отдельный разведывательный батальон, в котором служил до последнего.

Непосредственно на фронте находился с 1 сентября 2014-го. Марьинка, Красногоровка, Пески, Широкино, две ротации в Донецком аэропорту (октябрь и ноябрь 2014), Авдеевка – Колодяжный успел повоевать практически во всех горячих точках Донбасса.

Был в группе "киборгов", которые, рискуя жизнью, установили на новом терминале ДАП украинский флаг – под самым носом у врага, который к тому времени уже контролировал старый терминал.

Одним из первых зашел на Авдеевскую промку – накануне проведения операции по ее занятию украинскими военными.

Был награжден орденом "За мужество" III степени и волонтерской наградой "Народный Герой".

За годы пребывания на войне Александр трижды был ранен. Но каждый раз, не завершив реабилитацию, он возвращался на фронт, к побратимам.

Последнее, четвертое ранение Александр получил под Марьинкой 27 июня. Возвращаясь с задания (которое группа Колодяжного успешно выполнила), он подорвался на мине. В критическом состоянии "Кола" доставили в больницу. За жизнь "киборга" боролись сначала харьковские, а после – киевские медики. Однако спасти Александра им не удалось. Так и не придя в себя, легендарный разведчик 11 июля умер в Киевском центральном военном госпитале.

Попрощались с Александром Колодяжным 13 июля во Днепре.

У него остались мать и взрослый сын.

Владимир Салитра, 24 ОМБр, 29 лет

Владимир Салитра

Владимир Богданович Салитра родился 24 июля 1989 года на Львовщине, в селе Волица Жовковского района. Рано остался сиротой. На момент смерти родителей младшая сестра Владимира уже была совершеннолетней, а брат – еще нет. Чтобы брата не забрали в интернат, Владимир оформил над ним опекунство и заменил ему родителей.

На войну ушел в ноябре 2016 года. Односельчанам объяснял: одним из мотивов такого решения было желание защитить от призыва брата.

Служил Владимир в составе 24 й ОМБр имени Короля Даниила. Был заместителем командира боевой машины.

"Он всегда был первым. Первым в работе, которую выполнял с невероятным упорством. Первым – в бою в случае необходимости. О каких-то нарушениях дисциплины в его случае никогда не было и речи. Владел всеми видами вооружения... Это очень большая потеря для нас. Потому что Володя был реально очень хорошим специалистом. Во всех областях", – вспоминает командир роты, в которой служил Владимир Салитра, Виктор Белеков.

В ночь с 11 на 12 июля Владимир Салитра находился на одном из наблюдательных пунктов неподалеку от поселка Тарамчук Марьинского района Донецкой области.

"Ночью начался минометный обстрел. Владимир хотел определить, откуда именно стреляет миномет – и немного открылся... Оказалось, миномет был просто приманкой. Работал вражеский снайпер", – рассказывает ротный.

Пуля калибра 12,7 попала Владимиру в грудь. Из-за сильного кровотечения он умер менее чем через минуту после ранения.

Побратимы вспоминают: в конце года у Владимира завершался трехлетний контракт. Он планировал сделать небольшой перерыв, чтобы решить проблемы, которые накопились дома. И немного отдохнуть. Далее собирался снова вернуться в ВСУ. Домой же намеревался съездить в конце месяца: 24 июля ему должно было исполниться 30 лет.

15 июля героя похоронили в родном селе.

У него остались сестра, брат, гражданская жена и 1,5-годовалый ребенок.

Дмитрий Лисовол, 92 ОМБр, 31 год

Дмитрий Лисовол

Дмитрий Александрович Лисовол родился 24 октября 1987 в пгт. Рокитное Киевской области.

После подписания контракта с ВСУ прошел подготовку в 169-м учебном центре "Десна". Далее попал в механизированный батальон 92 ОМБр. В 2017 выполнял боевые задачи в районе Марьинки.

"Что Дима в наряде, было слышно издалека. Вечный шутник и балагур. Его смех заставлял улыбнуться даже самых мрачных. Пулеметчик. Классный друг. Ребята его обожали. Он – один из тех, о ком говорят, что война забирает лучших", - вспоминает о Дмитрии офицер ВСУ Лада Введенская.

15 июля в бою с российско-оккупационными вооруженными формированиями под Авдеевкой он получил смертельное пулевое ранение. 5 часов врачи боролись за жизнь Дмитрия, но спасти его не смогли.

Незадолго до смерти Дмитрий прислал своей жене видео с последствиями очередного обстрела. Фиксируя причиненные оккупантами разрушения, он дает любимой обещание: "Ничего, котичка, я выживу"

18 июля павшего героя похоронили в родном Рокитном.

У него остались родители, две сестры, жена и двое детей.

Богдан Бигус, 8 отдельный полк спецназначения ССО, 28 лет

Богдан Бигус

Богдан Дмитриевич Бигус (позывной "Баррет") родился 12 июня 1991 года в Хмельницком.

На войну ушел еще в 2014-м, добровольцем батальона Нацгвардии имени Сергея Кульчицкого. Впоследствии подписал контракт с ВСУ.

Служил в 8 отдельном полку спецназначения ССО, который дислоцируется в Хмельницком. Был снайпером группы специального назначения.

18 июля в зоне проведения ООС, возвращаясь с боевого задания, Богдан с товарищем наткнулся на растяжку. Побратим Богдана в тяжелом состоянии был доставлен в больницу. Сам Богдан Бигус получил многочисленные осколочные ранения и погиб на месте. Ему было 28 лет.

Впоследствии появилась официальная информация, что военные подорвались на взрывном устройстве с растяжкой во время огневого столкновения с ДРГ противника.

"Богдан никогда не прятался за спинами, он всегда рвался в бой. Это несоизмеримая потеря для нас. Он был очень добрым, всегда приходил на выручку побратимам", - говорят сослуживцы погибшего.

Вскоре Богдан Бигус должен был возвращаться домой.

У него остались родители, жена, дочь и полуторагодовалый сын.

21 июля старшего солдата Богдана Бигуса похоронили в Хмельницком, на Аллее Героев городского кладбища.

Роман Джерелейко, 24 ОМБр, 30 лет

Роман Джерелейко

Роман Васильевич Джерелейко родился 4 листопада 1988 года в городе Волочиск на Хмельнитчине.

На войне – с лета 2016 года. Участвовал в боях в районе Горловки.

Проходил службу по контракту в 24 ОМБр.

19 июля на окраинах Донецка, под Мар`инкой, солдат Джерелейко проводил инженерное оборудование позиций. Здесь его и ранил вражеский снайпер. Медик, который находился на соседней позиции, оказал раненому первую медицинскую помощь. Когда же о том, что случилось, было сообщено по средствам дежурной связи, на позицию прибыли командир роты и командир взвода, которые, несмотря на обстрел, начали вытаскивать раненого побратима, чтобы эвакуировать его в больницу. С носилками, на которых лежал Роман, они успели отойти на 15 метров, когда снайпер попал во второй раз – в этот раз в командира взвода Александра Бардалыма. Александр скончался на месте.

Романа же удалось эвакуировать в городскую больницу города Курахово. Но все усилия врачей оказались тщетными: из-за тяжелого ранения и большой кровопотери воин умер.

"Я подписал контракт, прошел "учебку" и попал на "ноль" в 2016-м. Роман уже был там. Мы выполняли боевые задачи на одной позиции, стояли вместе на боевом посту, ели из одного котелка, спали в блиндаже рядом... Хороший парень, мужественный, честный, справедливый, смелый и решительный. Никогда не боялся нормально "насыпать" врагу в ответ. Горжусь дружбой с Романом. Я уверен: если бы он оказался на месте командира взвода, который спасал его после попадания пули снайпера, погибнув сам, Джерелейко поступил бы так же - спасал бы раненого побратима под вражеским огнем ценой собственной жизни", - вспоминает о Романе его побратим Иван.

22 июля героя похоронили на городском кладбище Волочиска. Роману было 30 лет.

У Романа Джерелейко остались родители, брат (также участник АТО/ООС), жена, а также сын Даниил 2012 года рождения.

Александр Бардалым, 24 ОМБр, 33 года

Александр Бардалым

Александр Владимирович Бардалым родился 13 февраля 1986 в Корсунь-Шевченковском Черкасской области.

На войне – с 2015 года. Сначала попал на фронт по мобилизации, впоследствии – подписал контракт. В составе 24-й отдельной бригады короля Даниила командовал мотопехотным взводом.

За время службы был ранен.

Погиб 19 июля недалеко от Донецка, под Мар`инкой, пытаясь вытащить из-под обстрела раненого побратима, Романа Джерелейко.

"Во время того как один из бойцов оборудовал блиндаж – снайпер его зацепил, соответственно Саша как командир взвода побежал его спасать, вытаскивать оттуда, вытащить его не удалось, когда они сделали буквально шагов 10 – снайпер взял на опережение, попал уже в Сашу, там ранение было такого характера, что кровотечение остановить было невозможно", – рассказывал во время прощания с Александром военнослужащий 24-й бригады Джамиль.

Снайпер попал в воина в 15 метрах от позиции. Александр умер на руках командира роты, с которым вместе они несли носилки с раненым Романом.

До увольнения из рядов ВСУ Александру Бардалыму оставалось 20 дней. Далее он планировал на время вернуться к семье, отдохнуть.

Ответственный, положительный, светлый, добрый, искренний, надежный товарищ, верный друг, прекрасный сын и брат, невероятно хороший человек и папа - так об Александре вспоминают сослуживцы, друзья и родные.

Старшину Александра Бардалыма похоронили 21 июля в родном Корсунь-Шевченковском. Во время похорон героя произошел скандал. Мэр Корсуня Александр Гайдай над гробом павшего воина назвал войну с Россией "братоубийственной". "Надо все сделать сегодня власти нашей, нам лично и народу России для того, чтобы заставить нашу власть и власть России найти пути, найти этот мир и прекратить эту братоубийственную войну", - заявил Гайдай. После этих слов возмущеные побратимы и родные погибшего военного прогнали чиновника с кладбища. Впоследствии Гайдай заявил, что просто оговорился.

Александру Бардалыму было 33 года.

Дома его ждали жена и 7-летний сын Денис.

Никита Скитченко, 25 ОВДБр, 19 лет

Никита Скитченко

Никита Александрович Скитченко ( "Скиф") родился 8 мая 2000 года в селе Великоцк Меловского района Луганской области.

Окончил Меловскую ООШ I-III степеней.

Служил по контракту в разведывательной роте 25 отдельной воздушно-десантной бригады.

Утром 21 июля Никита с товарищами шли на наблюдательный пост одного из опорных пунктов бригады. Скитченко шел первым. И зацепил взрывное устройство, установленное ДРГ противника. Взрывом воину оторвало ногу. Теряя сознание от боли, он сам наложил себе жгут.

Взрывной волной еще двоих военнослужащих отбросило, сорвало каски. Один из них смог подползти к Никите и сделать ему укол обезболивающего. Четвертый военный, Семен Румыгин, попытался эвакуировать раненого Никиту. В это время раздался второй взрыв. И Никита, и Семен погибли на месте. Их побратимы, Денис и Ростислав, с контузиями и акубаротравмами доставлены в Днепропетровскую областную больницу имени Мечникова.

Случилось это неподалеку от города Счастье.

На момент гибели Никите Скитченко было 19 лет.

"Никита дождался, когда ему исполнится 18 лет – и добровольно подписал контракт. Он не ребенок. Он – Воин!", - написала знакомая павшего героя, отвечая на многочисленные комментарии по поводу юного возраста бойца.

Похоронили воина 24 июня в родном селе.

Никита Скитченко был единственным ребенком в семье. У него остались мама и тетя.

Семен Румыгин, 25 ОПДБр, 21 год

Шамиль (Семен) Румыгин

Шамиль (Семен) Михайлович Румыгин родился 1 декабря 1997 года в городе Днепр. Украинец татарского происхождения, активный член мусульманской общины Днепра. Помогал строить мечеть в Каменском, писал краеведческие доклады и является автором научной работы о истории мечети в Днепре. Имел два высших образования. Занимался предпринимательством: открыл свой магазин.

В январе 2019 года поступил на военную службу по контракту. Служил снайпером разведроты 25 отдельной воздушно-десантной бригады.

Погиб недалеко от города Счастье, пытаясь спасти раненого побратима Никиту Скитченко, которому взрывом установленного враждебной ДРГ взрывного устройства оторвало ногу. Когда Шамиль попытался эвакуировать друга, зацепил другой взрывное устройство. От второго взрыва оба воина погибли на месте.

"Знал его лично. Он был очень искренним, веселым и патриотическим парнем. Сам пошел защищать Родину по зову сердца. И пока мы в мирных городах выбирали, отдыхали, занимались своими делами, они держали оборону от коварного врага, пришедшего на нашу землю убивать лучших из нас", - написал о павшего воина Саид Исмагилов, муфтий Духовного управления мусульман Украины "Умма".

"Шамиль был необыкновенным человеком, у него прекрасно получалось учиться на двух специальностях одновременно, он даже написал научную работу об исторической мечети нашего города, но он не был ученым. У него прекрасно получалось заниматься предпринимательской деятельностью, до открытия своего магазина, но он не был предпринимателем. Он интересовался своим будущим, личной жизнью, но так и не завел знакомство. Он часто приходил в мечеть, но не претендовал на набожного человека. Наверное, все это потому, что он умел быть самим собой и ценил это качество в себе. И я ценил это в нем и надеялся на успешное будущее этого человека. Украина потеряла ценного сына, мусульмане потеряли ценного брата, знакомые - ценного друга", - вспоминает о павшем герое Семена Румыгине имам Днепра Эдгар Девликамов.

24 июля Шамиль Румыгин был похоронен на мусульманском участке Краснопольского кладбища – рядом с могилами Амины Окуевой и Исы Мунаева.

На момент гибели Семену было 22 года.

Был единственным сыном у родителей.

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