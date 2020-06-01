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2 июня • обновлено в 01:00
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"Я вас проклинаю!" В Мукачево мужчина транслировал свое самоубийство в Facebook. Фото 18+

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В понедельник, 1 июня, 28-летний житель Мукачево совершил самоубийство, транслируя его в Facebook.

Как сообщает Mukachevo.net, информацию о самоубийстве Михаила Данканича подтвердили в Главном управлении Нацполиции в Закарпатской области. Сама трансляция уже удалена на Facebook – осталось только видео, где мужчина, видимо, готовится к самоубийству.

По информации издания, в ролике Михаил говорит, что его довели правоохранители, которые якобы проводили утром обыск в его доме.

"Я проклинаю, в особенности мус*ров Мукачевского отдела, которые жизни мне не дают", – сказал он на видео, прежде чем надеть петлю на шею.

Внимание, фото 18+

В Мукачево мужчина транслировал свое самоубийство в Facebook

В Мукачево мужчина транслировал свое самоубийство в Facebook

pershij.com.ua

В Мукачево мужчина транслировал свое самоубийство в Facebook

В Мукачево мужчина транслировал свое самоубийство в Facebook

pershij.com.ua

В Мукачево мужчина транслировал свое самоубийство в Facebook

В Мукачево мужчина транслировал свое самоубийство в Facebook

pershij.com.ua

В полиции сейчас расследуют мотивы и обстоятельства, которые могли привести к такому исходу. Сейчас правоохранители открыли производство по ч.1 ст. 120 КК Украины ("Доведение до самоубийства").

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Автор
Антон Малиновский Антон Малиновский
Место
Украина
Тег
самоубийство
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