"Я устал хоронить своих": в сети вспомнили, что Бабченко писал об убийстве Шеремета

Убитый российский журналист Аркадий Бабченко в день убийства своего коллеги Павла Шеремета отмечал, что все люди из его круга общения были убиты.

"Я устал хоронить своих. Все это время каждый раз одно и то же. Чертова нескончаемая череда смертей", - сказано в его колонке, размещенной в издании "Спектр".

"Только из тех, кто входил в мой круг общения, с кем я дружил, приятельствовал или был знаком, убиты: Юрий Щекочихин, Анна Политковская, Станислав Маркелов, Анастасия Бабурова, Наталья Эстемирова, Борис Немцов, блестящими усилиями врачей после отравления выжил Владимир Кара-Мурза. Эта война забрала с собой Андрея Миронова. Теперь вот убит Павел Шеремет", - писал он.

Журналист добавил, что это только люди из его круга общения и тех, кого убили. Но есть еще знакомые, которые подверглись нападению и просто незнакомые жертвы преступлений режима.

Бабченко напомнил, что последним местом работы Павла Шеремета было "Общественное телевидение России", на котором он вел последнюю программу, где существовала свобода слова. При этом он добавил, что убийства антикоррупционеров, политических оппонентов, адвокатов можно объяснить "звериной логикой". Но убийство общественно-политического журналиста непонятно.

Отметим, Павел Шеремет был убит в Киеве 20 июля 2016 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, Бабченко убили вечером, 29 мая. Одной из версий, по словам нардепа от "Народного фронта" и члена коллегии МВД Антона Геращенко, будут действия российских спецслужб.