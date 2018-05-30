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"Я устал хоронить своих": нашлись роковые слова Бабченко

2.8тЧитать новость на украинском

Убитый в Киеве российский журналист Аркадий Бабченко ранее заявлял, что не понимает, зачем убивают общестенно-политических журналистов.

Такое мнение он высказывал в статье в память о другом убитом журналисте Павле Шеремете в статье для "Спектра".

"Я устал хоронить своих. Все это время каждый раз одно и то же. Чертова нескончаемая череда смертей. Устранен человек — устранена опасность, которую он мог нести. Но я не понимаю, зачем убивают общественно-политических журналистов", - писал он.

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Он искренне удивлялся, отмечая, что не считает, что убийство изменит общественное мнение.

"Ну вот убили вы политического журналиста Павла Шеремета, и что? Я не знаю, кто именно "вы", с какими мотивами и из какой страны, но — вот и что теперь-то? Какую опасность вы устранили? Что изменится? Общественное мнение как-то поменяется? Что, свобода, которую он отстаивал, станет менее ценной в глазах тех, в чьих она является чуть ли не главнейшей ценностью?" - говорилось в статье.

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Тема
Убийство Аркадия Бабченко
Персона
Аркадий Бабченко
Место
Россия
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