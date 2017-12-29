От радости не может есть: в сети показали выданного "ДНРовцам" сепаратиста

Житель Харьковщины Иван Циркаш, освобожденный из украинской тюрьмы в рамках обмена пленными, сразу по прибытию на оккупированную террористами "ДНР" территорию заявил, что "вернулся на Родину".

Об этом сообщают СМИ террористов.

Отмечается, что Циркаш также привез на оккупированную территорию тайно сделанный в тюрьме флаг "Новороссии".

По его словам, он был задержан почти три года назад за то, что якобы отказался сознаться, что работает на Россию.

"Я сам из Харьковской области, и держали меня в харьковской тюрьме. Было предложение, чтоб я признал свою вину, типа, я участвую в схеме со стороны России, и тогда меня отпустят. Я не согласился и пошёл в отказ", – заявил Циркаш.

Мужчина утверждает, что его якобы "пытками заставляли подписывать все документы".

"Меня пытали током, шокерами, оглушали оружием. Здоровье пошатнулось, одна нога парализована. Продержали два года и семь месяцев и, слава богу, что обменяли", – рассказал он.

"Я в кругу русских людей, и это сейчас самое главное. Меня переполняют чувства, я даже не могу сейчас есть – меня переполняет чувство свободы. Я вернулся на Родину", – добавил Циркаш.

Как сообщал "Обозреватель", обмен пленными возмутил террористов "ДНР".