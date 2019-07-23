Подросток отчаянно пытался спасти друга: на Закарпатье произошло жуткое "пьяное" ДТП

В Закарпатской области пьяный водитель насмерть сбил 17-летнего парня и скрылся с места происшествия. Подробности OBOZREVATEL рассказал 15-летний друг погибшего – очевидец трагедии.

ДТП произошло вечером 21 июля в с. Свобода Береговского района. Парни (обоих зовут Михаилами) возвращались из магазина домой. Шли по обочине дороге.

"Мимо проехала маршрутка. Помню, я попросил Мишу Шеремету на всякий случай отойти еще в сторону, но едва он сделал шаг, как тот придурок на скорости в него врезался", – вспоминает страшные моменты товарищ погибшего.

В ДТП погиб 17-летний Михаил Шеремета. Фото из школьного альбома

Был шанс спасти

От удара подростка отбросило в сторону, а водитель автомобиля Volkswagen, не останавливаясь, помчался дальше.

"Я был в состоянии шока. Сразу же бросился к другу. Он был в крови, руки и ноги у него свело, однако еще дышал. В нескольких десятках метров находился дом, я взял Мишу под руки и потащил его туда", – вспоминает страшное мгновение школьник.

На крики парня вышли люди. Пострадавшего положили в машину и повезли в отделение скорой помощи, которое находится в соседнем селе на расстоянии двух-трех километров, а оттуда – в больницу г. Берегово. По дороге Михаил Шеремета скончался.

Если бы водитель не скрылся и сразу помог отвезти сбитого им пешехода в больницу, возможно, парня удалось бы спасти, уверен друг погибшего.

ДТП произошло в с. Свобода на Закарпатье Google. Maps

ДТП произошло в с. Свобода на Закарпатье Google. Maps

Любитель погонять

Полиция задержала водителя. Им оказался 24-летний житель Свободы. Результат медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения показал 1,9 промилле (при максимально допустимой норме – 0,2).

Местные жители рассказали OBOZREVATEL, что водитель не первый раз ездил пьяным за рулем. "Он создал группу в Viber, где сообщают, когда в село заезжает полиция, какие улицы проезжает", – отметили люди.

Глава сельсовета Василий Рущак уточнил нашим журналистам, что ДТП произошло на хорошо освещенном участке улицы – вдоль дороги установлены опоры с солнечными панелями.

ДТП произошло на ровной асфальтированной улице Юрий Кадар

Ночью улица в с. Свобода, где произошла авария, хорошо освещена Юрий Кадар

На сегодняшний день уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения). Санкция статьи – до восьми лет лишения свободы.

Меж тем местные жители опасаются, что родственники водителя попытаются повлиять на ход расследования. По их словам, семья "гонщика" занимается бизнесом. "У них есть определенные возможности", – отметили жители села.

Похороны Михаила Шеремета состоятся 24 июля. У парня остались мать, отец, брат. По словам Василия Рущака, отец Михаила воевал на Донбассе.

"Узнав о трагедии, он сказал: "Я на войне выжил, а сына убили на ровной дороге", – отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Закарпатской области адвокат на внедорожнике насмерть сбил 11-летнюю девочку, которая играла возле дома. В момент ДТП водитель находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

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