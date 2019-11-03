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3 ноября • обновлено в 15:29
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"Я сваливаю": российский журналист Бабченко выехал из Украины

4.4т Читать материал на украинском

Российский оппозиционный журналист Аркадий Бабченко, который проживал в Украине, сообщил, что временно переехал в Израиль.

Об этом он написал на своей странице в Facebook в воскресенье, 3 ноября, заявив, что выполнил обещание, которое давал до президентских выборов.

"Если Украина выберет "кандидата Х" – я сейчас без персоналий, я про общую тенденцию в стране – я на следующий же день начинаю запуск процесса "я сваливаю". Ровно полгода назад написано… Я сказал. Я сделал", – написал Бабченко.

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Аркадий Бабченко

Аркадий Бабченко

facebook.com/babchenkoa

Бабченко добавил, что "сидеть и гадать, начнется или не начнется в рамках новой концепции "мир-дружба-жвачка" обмен экстрадициями", у него нет желания.

"Отдельное спасибо хочу передать Евгению Киселеву за то, что он смог удержаться и не раскрыть хотя бы уже мой адрес проживания. Кремень, а не человек. Ну и общий уровень расследовательской журналистики не может не восхищать", – написал россиянин.

В России Бабченко работал в "Новой газете", был военным корреспондентом. С 2017 года он проживал в Киеве, с сентября 2017 года работал на крымско-татарском канале ATR.

"Я сваливаю": российский журналист Бабченко выехал из Украины

Скрин комментариев под постом

"Я сваливаю": российский журналист Бабченко выехал из Украины

Скрин комментариев под постом

"Я сваливаю": российский журналист Бабченко выехал из Украины

Скрин комментариев под постом

"Я сваливаю": российский журналист Бабченко выехал из Украины

Скрин комментариев под постом

"Я сваливаю": российский журналист Бабченко выехал из Украины

Скрин комментариев под постом

"Я сваливаю": российский журналист Бабченко выехал из Украины

Скрин комментариев под постом

Напомним:

Как писал OBOZREVATEL, недавно Аркадий Бабченко пожаловался на то, что его пожизненно заблокировали в социальной сети Facebook.

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Персона
Аркадий Бабченко
Место
Украина
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Комментарии
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Николаев Олег
Николаев Олег
Так он оказывается еврей! Ну тогда многое становится на свои места.
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2
1
Красноармеец Киевский
Красноармеец Киевский
поцреоты они такие...
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4
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
Первое проявление результатов прихода к власти ЗекоМанды под руководством Зеленой Сопли. То, что Бабченко свалил из Украины - один из самых хреновых показателей того, куда ведет Украину шобла препиздента-писюаниста
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