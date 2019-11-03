"Я сваливаю": российский журналист Бабченко выехал из Украины

Российский оппозиционный журналист Аркадий Бабченко, который проживал в Украине, сообщил, что временно переехал в Израиль.
Об этом он написал на своей странице в Facebook в воскресенье, 3 ноября, заявив, что выполнил обещание, которое давал до президентских выборов.
"Если Украина выберет "кандидата Х" – я сейчас без персоналий, я про общую тенденцию в стране – я на следующий же день начинаю запуск процесса "я сваливаю". Ровно полгода назад написано… Я сказал. Я сделал", – написал Бабченко.
Аркадий Бабченко
facebook.com/babchenkoa
Бабченко добавил, что "сидеть и гадать, начнется или не начнется в рамках новой концепции "мир-дружба-жвачка" обмен экстрадициями", у него нет желания.
"Отдельное спасибо хочу передать Евгению Киселеву за то, что он смог удержаться и не раскрыть хотя бы уже мой адрес проживания. Кремень, а не человек. Ну и общий уровень расследовательской журналистики не может не восхищать", – написал россиянин.
В России Бабченко работал в "Новой газете", был военным корреспондентом. С 2017 года он проживал в Киеве, с сентября 2017 года работал на крымско-татарском канале ATR.
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Напомним:
29 мая 2018 года сначала СМИ, затем и власти Украины сообщили, что Бабченко якобы застрелили на лестничной клетке его дома в столице Украины.
На следующий день глава СБУ Василий Грицак заявил, что информация об "убийстве" Бабченко была частью спецоперации украинских правоохранителей, направленной на предотвращение покушения на журналиста.
Сам Бабченко также вышел к собравшимся на брифинг. Аркадий попросил прощения у супруги.
Утверждается, что заказчик убийства – Борис Герман – предложил своему знакомому участнику АТО $30 тыс и передал ему $15 тыс за непосредственное исполнение преступления.
Всего организатор преступления готовил устранение по крайней мере 30 человек в Украине по заказу российских спецслужб.
Как писал OBOZREVATEL, недавно Аркадий Бабченко пожаловался на то, что его пожизненно заблокировали в социальной сети Facebook.
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