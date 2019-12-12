"Я ржала!" Зверобой не поверила, что ее хотели убить подозреваемые в деле Шеремета

Волонтер Маруся Зверобой намерена защищать военного медика Юлию Кузьменко – подозреваемую в убийстве журналиста Павла Шеремета.

Об этом она заявила в комментариях украинским телеканалам после резонансного брифинга МВД, на котором раскрыли жуткие подробности преступления в 2016 году.

Зверобой ответила, что не верит в правдивость предоставленных доказательств и экспертиз, в том числе записям телефонных разговоров.

"Если я предупреждаю президента, что его могут взорвать, это еще не значит, что я его хочу взорвать, но мне это "лепят". После этого откуда у меня может быть доверие к правоохранителям, к их методам и экспертизам? Поэтому я не очень доверяю всему, что я увидела и услышала", – заявила волонтер.

Юлия Кузьменко и Маруся Зверобой

Также Кузьменко обсуждала возможное покушение на Зверобой или же похищение ее детей. Зверобой заявила, что "ржала", когда услышала об этом.

"Пусть разбираются адвокаты, полиция… Но даже если эту "Лису" посадят, я к ней на суд тоже приду ее вытаскивать. Что поделаешь? Единство – оно такое", – заявила Зверобой.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ранее Маруся Зверобой и нардеп от "Европейской солидарности" София Федина сделали скандальное заявление о президенте Владимире Зеленском, намекнув, что его могут убить. Затем были заведены уголовные производства о "призывах к убийству человека и свержения государственной власти".

Недавно Зверобой пожаловалась на якобы преследования людей, несогласных с политикой Зеленского. Также она обвинила президента в том, что он якобы будет сдавать интересы Украины.

28 ноября детективы Государственного бюро расследований пришли с обыском к Зверобой. Волонтер не хотела открывать двери, но их выломали.

ГБР вызвало женщину на допрос, однако та отказалась заходить в кабинет следователя.

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