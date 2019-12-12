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12 декабря • обновлено в 22:03
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"Я ржала!" Зверобой не поверила, что ее хотели убить подозреваемые в деле Шеремета

1.8т
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Волонтер Маруся Зверобой намерена защищать военного медика Юлию Кузьменко – подозреваемую в убийстве журналиста Павла Шеремета.

Об этом она заявила в комментариях украинским телеканалам после резонансного брифинга МВД, на котором раскрыли жуткие подробности преступления в 2016 году.

Зверобой ответила, что не верит в правдивость предоставленных доказательств и экспертиз, в том числе записям телефонных разговоров.

"Если я предупреждаю президента, что его могут взорвать, это еще не значит, что я его хочу взорвать, но мне это "лепят". После этого откуда у меня может быть доверие к правоохранителям, к их методам и экспертизам? Поэтому я не очень доверяю всему, что я увидела и услышала", – заявила волонтер.

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Юлия Кузьменко и Маруся Зверобой

Юлия Кузьменко и Маруся Зверобой

Также Кузьменко обсуждала возможное покушение на Зверобой или же похищение ее детей. Зверобой заявила, что "ржала", когда услышала об этом.

"Пусть разбираются адвокаты, полиция… Но даже если эту "Лису" посадят, я к ней на суд тоже приду ее вытаскивать. Что поделаешь? Единство – оно такое", – заявила Зверобой.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
Убийство Павла Шеремета
Персоны
Юлия Кузьменко Маруся Зверобой
Место
Украина
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Домбровска Катерина
Домбровска Катерина
Наша СБУ не гребує нічим, можливий аудіомонтаж, пранкерство, та що завгодно....
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