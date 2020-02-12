"Я просто рыдала и молилась!" В роддоме Житомира умер новорожденный: мать подозревает врачей

В родильном доме №1 в Житомире ребенок умер спустя сутки после рождения. Мама малыша обвиняет врачей в халатности.

Душещипательную историю Александра опубликовала на странице "Мамы и папы Житомира" в Facebook. По словам девушки, беременность проходила без патологий и осложнений, все анализы были в норме.

Врачи поликлиники, где девушка стояла на учете всю беременность, поставили предположительную дату родов на 2 января. Однако, в этот день она приехала в больницу без никаких признаков родов.

"Мне предлагают сделать КТГ, если оно в порядке, меня отпустят ещё домой, но с условием, что через неделю я обязательно уже ложусь в стационар, в отделение патологии. Делают мне КТГ - бал 10 из 10. Это означает очень хороший результат и меня со спокойной душой отпускают домой", – рассказывает девушка.

Как рассказала Александра, через неделю ситуация не изменилась и она планово приехала в роддом, понимая, что домой уже вернется с ребенком. Однако там беременная провела еще целую неделю. Она отмечает, что все это время ее консультировала заведующая отделением патологии.

"Направляла на разные анализы, на УЗИ, утренние осмотры - все у меня протекает идеально. И тут ей приходит в голову мысль, что мне поставили неправильный срок. Собирают первый консилиум врачей, смотрят меня на кресле, ответ: шейка закрыта и не готова к родам абсолютно, значит действительно неправильный срок", – пишет девушка.

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Через несколько дней в палату Александры попала девушка с такой же проблемой. На следующее утро Марину отправили на УЗИ, которое показало необходимость немедленно делать кесарево сечение.

"Я в панике, прошу собрать консилиум врачей ещё раз. Мне говорят: хорошо, завтра соберём. Смотрят меня опять на кресле, ответ тот же: шейка закрыта, роды ещё не рядом. Все начинают меня отговаривать, мол плод не большой, живот маленький, ещё не время. Подожди ещё. Сама родишь!" – рассказывает Александра.

В тот же день, по словам девушки, УЗИ показало, что по средней мозговой артерии ее ребенку поступает мало крови. Несмотря на переживания беременной, завотделением сообщила, что вечером консилиум собирать никто не будет, и ситуация не критична. Александра заявила, что на следующий день хочет ложиться на операцию сама.

"Утро 16 января, обход от завотделением. Ты точно решилась на кесарево? Говорю да! Ведут меня в операционную. Делают мне спинной наркоз, ширма перед глазами. Пару минут, достают ребёнка. Он всхлипнул и как задышка, потом ещё раз и задышка. Я говорю почему он не плачет? На что мне отвечают, что там врач и все под контролем. Я вижу, как его дёргают за ручки, одевают кислородную маску и забирают", – пишет Александра.

Девушка отмечает, что ребенка ей даже не показали и сразу забрали вместе с ней в реанимацию. А одна из врачей похвалила ее за то, что та настояла на операции, потому что ребенок давно страдал в утробе и ему попал меконий в легкие.

"От увиденной картины у меня была истерика. Мой такой маленький мальчик лежит весь под трубками, голенький. Сам в этом боксе, я не могу его на руки даже взять. Пытаюсь с ним говорить, гладить, трогать, за ручку держать. Ребёнку делают снимок лёгких и говорят, что это пневмония уже, шансов мало. Сидела над ним полтора часа и просто рыдала и молилась", – рассказывает девушка.

Спустя некоторое время Александре сообщили, что малыш умер. Девушка обвиняет врачей в смерти ребенка из-за халатности.

"И говорят что все, мы не смогли. Он умер, можете пройти попрощаться. Все побежали к нему. Истерика просто, это невозможно описать никакими словами. Как? Как так вышло? Кто виноват? Почему все анализы и узи были в норме, почему тянули время? Миллион вопросов и просто боль. Мое сердце разорвалось на части. На следующий день вызвали патологоанатома и сделали вскрытие. Дали вердикт: у него были врождённые фибромы лёгких, он бы не выжил в любом случае. Синдром Хамена Ричча. Почему сначала был один диагноз, а сейчас другой? Почему рентген лёгких не показал этих фибром?", – пишет Александра.

Она рассказала, что написала заявление в полицию, где уже открыли уголовное дело по ст.140 ч.2 УК Украины. При этом спустя месяц в роддоме не дали никаких подтверждений о причине смерти младенца.

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