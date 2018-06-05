"Всех не поубиваешь!" Журналист из "расстрельного списка" СБУ сделала заявление

Журналист и блогер Алена Яхно, которая оказалась в "расстрельном списке", не опасается за свою жизнь.

Об этом OBOZREVATEL заявила сама Алена. Она подчеркнула, что в среду, 6 июня, ей надо явиться в Службу безопасности Украины.

"Обидно, что теперь выдали мой возраст (смеется). Я сама только что увидела этот список. Никакого страха у меня нет. Да честно говоря, у меня пока не сложилось четкого мнения по поводу этой ситуации. Я разговаривала с Евгением Киселевым, он уже побывал в СБУ и говорит, что у них есть веские доказательства, и что это не хиханьки хаханьки. Как раз на завтра меня вызвали в СБУ, видимо, по этому поводу. Но я не думаю, что мне придется ходить с охраной", - отметила Яхно.

По ее словам, есть разные варианты.

"Охранники могут ходить с тобой, осматривать твой подъезд, ты можешь носить электронное устройство, с помощью которого легко вызвать подмогу, если угрожает опасность. Также есть и разные люди в этом списке. Есть такие тяжеловесы, как Мостовая, Ганапольский, Киселев, которого Путин считает лично своим врагом. Им действительно нужна охрана, потому что их убийство вызовет большой резонанс в обществе. А я просто ненавижу путинскую Россию, таких в стране много, всех ведь не поубиваешь",- говорит Яхно.

Как сообщал OBOZREVATEL, о якобы убийстве Бабченко стало известно ночью 29 мая. Сообщалось, что в него стреляли, после чего он "умер" в карете "скорой помощи". Информацию "подтвердили" в полиции, которая опубликовала "фоторобот" предполагаемого убийцы.

30 мая на брифинге в Киеве глава СБУ Василий Грицак сообщил, что все это было инсценировкой и речь идет о спецоперации СБУ по поимке заказчика убийства журналиста.

После этого генпрокурор Юрий Луценко заявил, что помимо покушения на Бабченко в Киеве, преступные группировки планировали убийстваеще 47 человек.