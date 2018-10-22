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''Я прошел столько проверок!'' Опубликован разговор Нагорного о вербовке ФСБ

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Служба безопасности Украины обнародовала видео, на котором подозреваемый в госизмене бизнесмен Тимофей Нагорный рассказывает о своих связях с РФ.

По словам бывшего мужа олимпийской чемпионки Лилии Подкопаевой, его задержали на Марше мира в Москве, посадили в тюрьму, где и завербовали сотрудники ФСБ.

"По сути они проверили, что я что-то могу", – заявил Нагорный на записи, которая опубликована на официальном YouTube-канале СБУ (чтобы ее посмотреть, проскрольте вниз).

Он уточнил, мол, "прошел столько проверок", что даже представить сложно.

"Я с ними общаюсь с 2013 года, но последний раз я был там 2 месяца назад. Я тебе паспорт покажу, у меня за последний год, по-моему, 4 поездки или 5", - добавил бизнесмен.

Также он подчеркнул, что на Лубянке ему сформулировали предложение создать политическую силу в Украине и пообещали "всестороннюю поддержку".

В одном из разговоров бизнесмен также предлагает за €1,2 млн, в качестве посредника, помочь гражданину РФ закрыть ряд уголовных дел через генерального прокурора РФ Юрия Чайку и сына экс-генпрокурора Украины Артема Пшонку.

Тимофей Нагорный

Тимофей Нагорный

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На вопрос о том, нет ли у Нагорного прямого выхода на Чайку, тот отвечает, что "прямее выхода нет". "Он (Артем Пшонка. – Ред.) к нему (к Чайке. – Ред.) обращается, как к папе", – сказал Нагорный.

Как сообщила LIGA.net, 22 октября Апелляционный суд Киева избрал Нагорному меру пресечения в виде ареста до 30 ноября без права залога.

Напомним, 8 октября стало известно о задержании Нагорного по обвинению в госизмене.

Знакомые бизнесмена также рассказали, что ему объявили о подозрении из-за общения с российским бизнесменом Алексеем Дашутиным, якобы в этих разговорах был состав преступления. Представители подозреваемого уверены, что именно Дашутин в настоящее время сотрудничает со следствием и свидетельствует против Нагорного.

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Тема
Российско-украинский конфликт
Персона
Тимофей Нагорный
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Удивительно, но такой метод работы подходит именно к СБУ, как было с журналисткой Шария или журналистом страны.юа
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Лункан Виталий
Лункан Виталий
Я столько отборного стереотипного бреда давно не слышал. Нагорный решил поиметь Дашутина на 1,2 млн. евро, прикрываясь этой дурней? Тогда я понимаю, почему Дашутин решил его СБУ слить)
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Воронов Евгений
Воронов Евгений
В конце концов окажется, что один ахент СБУ, пытался подставить другова ахента СБУ, но так как pan Луценко любит попиарится по ТВ и разглашает не проверенную информацию, людей под замок на пару месяцев пока не забудут.
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Он Алекс
Он Алекс
Воронов Евгений, еще прочти внимательно методичку.. бред пишешь
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