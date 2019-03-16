"Отзываю свою подпись!" В Крыму резко передумали быть россиянами

В аннексированном Крыму у жителей поменялось мнение об оккупации полуострова Российской Федерацией.

Офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) сообщил, что накануне очередной даты оккупационного псевдореферендума в Ялте появились листовки "Я отзываю свою подпись с референдума".

"В крымских пабликах шло оживленное обсуждение данного случая и негативных комментариев по оккупационной власти. Пожалуй, холодильник уже побеждает телевизор", - написал он на своей странице в Facebook.

Как сообщал OBOZREVATEL, США, Великобритания и Турция поддержали суверенитет и территориальную целостность Украины и заявили, что никогда не признают аннексию Крыма.

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