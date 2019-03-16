|Расследования
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 1 000 грн от сети парфюмерных магазинов Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости расследований

"Отзываю свою подпись!" В Крыму резко передумали быть россиянами

8.6тЧитать материал на украинском

В аннексированном Крыму у жителей поменялось мнение об оккупации полуострова Российской Федерацией.

Офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) сообщил, что накануне очередной даты оккупационного псевдореферендума в Ялте появились листовки "Я отзываю свою подпись с референдума".

"В крымских пабликах шло оживленное обсуждение данного случая и негативных комментариев по оккупационной власти. Пожалуй, холодильник уже побеждает телевизор", - написал он на своей странице в Facebook.

"Отзываю свою подпись!" В Крыму резко передумали быть россиянами
Новости
Колоссальная сумма: оккупанты Крыма выставили новый счет Украине
"Отзываю свою подпись!" В Крыму резко передумали быть россиянами

Как сообщал OBOZREVATEL, США, Великобритания и Турция поддержали суверенитет и территориальную целостность Украины и заявили, что никогда не признают аннексию Крыма.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Поделиться в Facebook
13
Комментарии
3
19
Смешно
34
Интересно
1
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Михайлов Александр
Михайлов Александр
Бандеры в концлагере "урина" совсем отупели, можно всякое дерьмо скармливать)))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Пигин Макс
Пигин Макс
Надписи на заборах - вот уровень украинских блогеров. В принципе, даже они справляются с поставленной задачей, по отупению поголовья Украины.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
3
Пигин Макс
Пигин Макс
Ященко Олег, вот про это я и говорю... Полная деградация и полное отрицание реальности.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Ященко Олег
Ященко Олег
Пигин Макс, Пукин уже справился с задачей по отуплению своего мокшанского населения и ты этому пример. В Крыму проявилась кацапская свобода слова и только на заборах можно ее применить, а то-что твое имя пишут на заборах можешь воспринимать как славу.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Другими словами он признает что жители голосовали сами, без принуждения и высказали свое мнение о вхождении в состав Российской Федерации?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Ященко Олег
Ященко Олег
Plotnikov Alex, именно те, которые были отравлены всруско мирской эйфорией и голосовали сами, теперь отзывают таким образом свои голоса и становятся в месте с теми, которые знали, что кацапызм к лучшему не приведет.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения