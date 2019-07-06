"Я очень горжусь!" "Слуга народа" Куницкий подтвердил гражданство Израиля

Популярный автоблогер Александр Куницкий, который баллотируется в Раду от партии "Слуга народа", подтвердил наличие паспорта гражданина Израиля.

Об этом он заявил в субботу, 6 июня, на встрече с избирателями, передает UA:Харьков. По его словам, он эмигрировал с отцом в Израиль, когда ему было 12 лет.

"В 2002 году поступил на службу в армию Израиля. Чем я очень горжусь. В 2005 году, после армии, я вернулся в Украину. С тех пор я проживаю в Украине", - сказал Куницкий.

По словам блогера, он обратился в посольство Израиля с заявлением об отказе от гражданства.

"С момента подачи моего заявления в ЦИК, я написал заявление в генеральное консульство Израиля в Киеве об отказе от израильского гражданства", - пояснил Куницкий.

Александр Куницкий Facebook Александра Куницкого

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президента Владимира Зеленского призвали снять Куницкого с выборов по мажоритарному округу в Харькове.

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