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''Я миллион раз пожалел, что родился!'' Дронов расплакался в суде

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В Харькове один из подозреваемых в дело о смертельном ДТП Геннадий Дронов заявил, что не признает свою вину, а всю ответственность возложил на вторую фигурантку расследования — Елену Зайцеву.

Дронов 2 октября впервые выступил с речью на судебном заседании и расплакался прямо во время допроса. Также он попросил прощения у семей всех 11 потерпевших и жертв аварии, которые пострадали от столкновения его Volkswagen с Lexus Зайцевой. Видеозапись из суда опубликовали на странице "UA:Харьков" в Facebook (чтобы посмотреть, доскрольте до конца страницы).

"За микроавтобусом не было видно, едут ли машины. Я сосредоточился на перекрестке, на пешеходном переходе. Я не мог подумать, что Lexus (за рулем которого была Зайцева. — Ред.) не будет останавливаться. Страшно представить, с какой скоростью он мчался. Не понимаю, почему следствие до сих пор не установило его скорость. Я не мог ничего сделать!" — в слезах убеждал подозреваемый.

Геннадий Дронов

Геннадий Дронов

tsn.ua

Отметим, что во время своей речи он огласил имена всех погибших и пострадавших в прошлогодней аварии, однако их, как и все остальные показания, он читал с листка.

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''Я миллион раз пожалел, что родился!'' Дронов расплакался в суде

Дронов во время допроса 2 октября

Ответчик также заверил, что самого момента аварии не помнит, а перед ДТП его заслепили фары машины Зайцевой.

Сторона обвинения несколько раз указала Дронову на нарушения правил с его стороны, однако он пытался это отрицать и не отвечал прямо на вопросы.

Помимо этого, Геннадий Дронов сообщил, что вел машину со скоростью 40 км в час, а Lexus ехал "с очень большой скорость".

Также Дронов сознался, что признает себя виновным как человек, но не как участник ДТП.

"Я не считаю себя виноватым с точки зрения обвинений, но я повинен как человек. В тысячный, миллионный раз я пожалел о том, что ехал в тот вечер через тот перекресток, и что родился, чтобы стать участником этой трагедии", — заявил ответчик.

Как писал OBOZREVATEL, 18 октября 2017 года в аварии при участии Зайцевой и Дронова погибли шесть человек. Судебные тяжбы ведутся уже почти год, а семьи жертв и пострадавших несколько раз заявляли, что не верят в справедливое наказание виновных. Помимо этого, в резонансном деле регулярно возникают странности, которые мешают следствию.

Читайте все новости по теме "ДТП в Харькове на Сумской" на OBOZREVATEL.

Тема
ДТП в Харькове на Сумской
Место
УкраинаХарьков
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Алибабаевич. Абдурахман
Алибабаевич. Абдурахман
Дронов реально не виноват Ну поехал чувак на жёлтый но он же не думал что дибилина мчиться 120 в час
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