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"Я истекаю кровью!" В полиции раскрыли подробности о подозреваемом в убийстве подростка на Кировоградщине

1.5т Читать материал на украинском

В среду, 14 августа, полицейские поймали подозреваемого в убийстве 17-летней жительницы села Субботцы Кировоградской области Дианы Хриненко. Девочка исчезла 24 августа 2018 года, а ее останки нашли только в марте 2019-го. Предполагаемый убийца длительное время скрывался в Польше.

Об этом сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Украины, начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook. Он отметил, что полицейские установили обстоятельства исчезновения подростка (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"И вчера (14 августа. – Ред.), благодаря сотрудничеству между Национальной полицией Украины и полицией Польши подозреваемый в убийстве был задержан на пограничном пункте с Польшей", – написал правоохранитель.

Полиция задержала подозреваемого в убийстве 17-летней девушки

Полиция задержала подозреваемого в убийстве 17-летней девушки

По словам Аброськина, 24 августа Хриненко ночью возвращалась домой с дискотеки, дорогой общалась по телефону с парнем.

А когда до двора осталось сделать около 300 метров, девушка громко закричала и сказала парню, чтобы тот быстро звонил ее матери, потому что на нее напали. Хриненко воскликнула: "Я истекаю кровью!" Затем связь с ней прервалась.

Заместитель председателя Нацполиции добавил, что на протяжении длительного времени полицейские и обычные граждане круглосуточно "прочесывали" село, где произошла трагедия, а также отрабатывали соседние населенные пункты и прилегающие к ним территории. Однако останки обнаружили почти через год.

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"В этом месяце мы установили подозреваемого в убийстве, а также его местонахождение в Польше, где он находился уже длительное время... Это 28-летний житель одного из сел Знаменского района Кировоградской области", – написал Аброськин.

Он отметил, что правоохранители собрали достаточно доказательств его причастности к убийству Хриненко.

В четверг, 15 августа, полицейские доставили задержанного в суд для избрания в отношении него меры пресечения.

17-летняя Диана Хриненко

17-летняя Диана Хриненко

Facebook Вячеслава Аброськина

Правоохранители обыскали всю деревню и прилегающие территории

Правоохранители обыскали всю деревню и прилегающие территории

Facebook Вячеслава Аброськина

Девушка исчезла в августе 2018

Девушка исчезла в августе 2018

Facebook Вячеслава Аброськина

Правоохранители поймали подозреваемого

Правоохранители поймали подозреваемого

Национальная полиция Украина

Правоохранители поймали подозреваемого

Правоохранители поймали подозреваемого

Национальная полиция Украина

Правоохранители поймали подозреваемого

Правоохранители поймали подозреваемого

Национальная полиция Украина

Как сообщал OBOZREVATEL, в марте в Кировоградской области обнаружили человеческие останки, которые могли принадлежать 17-летней Хриненко. Девушка исчезла в августе 2018 года при загадочных обстоятельствах.

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Место
Украина Кропивницкий
Тег
убийство
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