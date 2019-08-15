"Я истекаю кровью!" В полиции раскрыли подробности о подозреваемом в убийстве подростка на Кировоградщине

В среду, 14 августа, полицейские поймали подозреваемого в убийстве 17-летней жительницы села Субботцы Кировоградской области Дианы Хриненко. Девочка исчезла 24 августа 2018 года, а ее останки нашли только в марте 2019-го. Предполагаемый убийца длительное время скрывался в Польше.

Об этом сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Украины, начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook. Он отметил, что полицейские установили обстоятельства исчезновения подростка (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"И вчера (14 августа. – Ред.), благодаря сотрудничеству между Национальной полицией Украины и полицией Польши подозреваемый в убийстве был задержан на пограничном пункте с Польшей", – написал правоохранитель.

Полиция задержала подозреваемого в убийстве 17-летней девушки

По словам Аброськина, 24 августа Хриненко ночью возвращалась домой с дискотеки, дорогой общалась по телефону с парнем.

А когда до двора осталось сделать около 300 метров, девушка громко закричала и сказала парню, чтобы тот быстро звонил ее матери, потому что на нее напали. Хриненко воскликнула: "Я истекаю кровью!" Затем связь с ней прервалась.

Заместитель председателя Нацполиции добавил, что на протяжении длительного времени полицейские и обычные граждане круглосуточно "прочесывали" село, где произошла трагедия, а также отрабатывали соседние населенные пункты и прилегающие к ним территории. Однако останки обнаружили почти через год.

"В этом месяце мы установили подозреваемого в убийстве, а также его местонахождение в Польше, где он находился уже длительное время... Это 28-летний житель одного из сел Знаменского района Кировоградской области", – написал Аброськин.

Он отметил, что правоохранители собрали достаточно доказательств его причастности к убийству Хриненко.

В четверг, 15 августа, полицейские доставили задержанного в суд для избрания в отношении него меры пресечения.

17-летняя Диана Хриненко Facebook Вячеслава Аброськина

Правоохранители обыскали всю деревню и прилегающие территории Facebook Вячеслава Аброськина

Девушка исчезла в августе 2018 Facebook Вячеслава Аброськина

Правоохранители поймали подозреваемого Национальная полиция Украина

Правоохранители поймали подозреваемого Национальная полиция Украина

Правоохранители поймали подозреваемого Национальная полиция Украина

Как сообщал OBOZREVATEL, в марте в Кировоградской области обнаружили человеческие останки, которые могли принадлежать 17-летней Хриненко. Девушка исчезла в августе 2018 года при загадочных обстоятельствах.

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