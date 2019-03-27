''Я истекаю кровью!'' Вскрылась тайна исчезновения школьницы под Кропивницким

В Кировоградской области обнаружили человеческие останки, которые могут принадлежать 17-летней Диане Хриненко. Девушка пропала в августе прошлого года при загадочных обстоятельствах.

Фрагменты одежды и черепа обнаружили при выполнении полевых работ в 12 километрах от с. Субботцы, где в последний раз видели девушку. Об этом сообщает УНН со ссылкой на начальника ГУНП в Кировоградской области Романа Козьякова.

"Не исключаем возможности, что останки тела принадлежат пропавшей в Субботцах Диане Хриненко, но пока окончательный ответ дать нельзя", – отметил Козьяков. Он также добавил, что по делу Дианы Хриненко задержанных нет.

Диана пропала 24 августа. Девушка возвращалась домой, ей оставалось где-то 500-600 метров. По дороге школьница разговаривала по телефону с парнем. Внезапно он услышал ее крик: "Я истекаю кровью!" После этого связь оборвалась. На поиски поднялось все село. Сообщалось, что вся дорога была залита кровью. Также был найден телефон девушки.

ЧП произошло в с. Субботцы Google. Maps

ЧП произошло в с. Субботцы Google. Maps

Первый заместитель главы Нацполиции Украины – начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин сообщал тогда, что речь, скорее всего, идет об умышленном убийстве девушки.

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