"Товарищи КГБ решают": убитый Бабченко предвидел расправу

Российский журналист Аркадий Бабченко, которого 29 мая застрелили в Киеве, еще в 2017-м году заявлял о пристальном внимании ФСБ к себе.

Как заявил журналист в интервью "Настоящему времени", которое проходило в Праге в феврале 2017-го, есть два сценария развития событий в отношении него.

"Сейчас в данный момент "товарищи КГБ" решают, что со мной делать – либо заводить дело и сажать совсем, либо махнуть рукой и пускай этот малахольный журналист в своем Фейсбуке и дальше пишет, что хочет", - рассказывал он.

Тогда он признал, что в связи со своей профессиональной деятельностью, испугался за свою жизнь уже давно.

"Я испугался лет 7-10 назад и с тех пор я боюсь в общем постоянно. В России если ты инакомыслящий, если ты диссидент, каждую минуту ты думаешь, что тебя могут посадить, арматурой какой-нибудь по голове дать, шприц тебе в ногу воткнуть… Постоянно думаешь об этом", - признался Бабченко.

"Я испугался лет 10 назад, и с тех пор боюсь постоянно". Аркадий Бабченко покинул Россию в начале 2017 года https://t.co/Jxxc2tbo8U pic.twitter.com/BnnFHeDHFr — Настоящее Время (@CurrentTimeTv) 29 мая 2018 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что пули попали в легкие и сердце Бабченко. Он умер в карете скорой помощи.