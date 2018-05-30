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"Товарищи КГБ решают": убитый Бабченко предвидел расправу

1.3тЧитать новость на украинском

Российский журналист Аркадий Бабченко, которого 29 мая застрелили в Киеве, еще в 2017-м году заявлял о пристальном внимании ФСБ к себе.

Как заявил журналист в интервью "Настоящему времени", которое проходило в Праге в феврале 2017-го, есть два сценария развития событий в отношении него.

"Сейчас в данный момент "товарищи КГБ" решают, что со мной делать – либо заводить дело и сажать совсем, либо махнуть рукой и пускай этот малахольный журналист в своем Фейсбуке и дальше пишет, что хочет", - рассказывал он.

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Тогда он признал, что в связи со своей профессиональной деятельностью, испугался за свою жизнь уже давно.

"Я испугался лет 7-10 назад и с тех пор я боюсь в общем постоянно. В России если ты инакомыслящий, если ты диссидент, каждую минуту ты думаешь, что тебя могут посадить, арматурой какой-нибудь по голове дать, шприц тебе в ногу воткнуть… Постоянно думаешь об этом", - признался Бабченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что пули попали в легкие и сердце Бабченко. Он умер в карете скорой помощи.

Читайте все новости по теме "Убийство Аркадия Бабченко" на Обозревателе.

Тема
Убийство Аркадия Бабченко
Персона
Аркадий Бабченко
Место
Россия
Объект
ФСБ
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