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26 декабря • обновлено в 15:31
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"Я их не знала!" "Пума" "отреклась" от других подозреваемых по делу Шеремета

1.8т
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Бывший доброволец, ветеран АТО Инна Грищенко (Пума) заявила, что не знала ранее других фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

В комментарии "Громадському" Грищенко отметила, что в 2016 году, когда погиб Шеремет, она не была знакома с другими подозреваемыми.

"Знакома с Яной (Дугар – ред.), с Рифом (Андрей Антоненко – Ред.) с этого года (2019-го), с конца лета, а с Юлей (Кузьменко – Ред.) – с того лета (2018-го)", – рассказала она.

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Также Грищенко добавила, что не знакома с разговорами, опубликованными во время брифинга по делу Шеремета.

Убийство Шеремета

Убийство Шеремета

Как сообщал OBOZREVATEL, информация о том, что Инна Грищенко ("Пума") и ее муж Владислав ("Буча") могут быть причастны к убийству Павла Шеремета, появилась в СМИ еще в начале ноября 2019 года.

28 ноября Киевский апелляционный суд оставил под стражей ветерана АТО Инну Грищенко с позывным "Пума", которую подозревают в причастности к покушению на убийство бизнесмена в Ивано-Франковской области, связанного с криминальным миром.

12 декабр, на брифинге, глава Национальной полиции Евгений Коваль официально заявил, что семейная пара Грищенко – "Пума" и "Буча", косвенно причастны к убийству журналиста.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Убийство Павла Шеремета
Персоны
Инна Грищенко (Пума) Павел Шеремет
Место
Украина
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фил филька
фил филька
когда организовывают подобные убийства, то всю операцию разбивают на этапы, которые делаются разными и часто незнакомыми друг другу людьми. так что вполне вероятно она говорит правду. что очевидно не отменяет ее вины все равно))
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Обломов Гоша
Обломов Гоша
Я не я ,и бомба не моя.
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