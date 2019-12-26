"Я их не знала!" "Пума" "отреклась" от других подозреваемых по делу Шеремета

Бывший доброволец, ветеран АТО Инна Грищенко (Пума) заявила, что не знала ранее других фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

В комментарии "Громадському" Грищенко отметила, что в 2016 году, когда погиб Шеремет, она не была знакома с другими подозреваемыми.

"Знакома с Яной (Дугар – ред.), с Рифом (Андрей Антоненко – Ред.) с этого года (2019-го), с конца лета, а с Юлей (Кузьменко – Ред.) – с того лета (2018-го)", – рассказала она.

Также Грищенко добавила, что не знакома с разговорами, опубликованными во время брифинга по делу Шеремета.

Убийство Шеремета

Інна Грищенко, відома як волонтерка "Пума", розповіла про знайомство з фігурантами справи про вбивство Павла Шеремета.



Інну та її чоловіка Владислава підозрюють у замаху на вбивство чоловіка в Івано-Франківської області у 2018 році. Їхні розмови фігурують у справі Шеремета pic.twitter.com/bY0FjVVP4V — hromadske (@HromadskeUA) December 26, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, информация о том, что Инна Грищенко ("Пума") и ее муж Владислав ("Буча") могут быть причастны к убийству Павла Шеремета, появилась в СМИ еще в начале ноября 2019 года.

28 ноября Киевский апелляционный суд оставил под стражей ветерана АТО Инну Грищенко с позывным "Пума", которую подозревают в причастности к покушению на убийство бизнесмена в Ивано-Франковской области, связанного с криминальным миром.

12 декабр, на брифинге, глава Национальной полиции Евгений Коваль официально заявил, что семейная пара Грищенко – "Пума" и "Буча", косвенно причастны к убийству журналиста.

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