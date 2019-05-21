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"Я хочу жити!" Раненый на Донбассе боец попросил гражданства Украины

7.1тЧитать материал на украинском

На Донбассе 19 мая лишился ноги на передовой боец из Молдовы Станислав Гибадулин, позывной "Хитмен". Находясь в госпитале воин попросил украинского гражданства.

Об этом в Facebook сообщает фонд "Повернись живим". Волонтеры отметили, что это уже не первое ранение защитника украинских земель.

"Это было его третье серьезное ранение: первое Стас получил 22.02.2018 г., когда погиб его лучший друг Илья Сербин, второе было 25.01.2019 г., когда в машину, где был Хитмен, попала противотанковая управляемая ракета. Стас тогда потерял фаланги пальцев и получил очередную контузию, а капеллан Виталий Губенко (позывной Батюшка) погиб", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что Гибадулин является гражданином Молдовы. Сейчас боец находится в больнице под присмотром врачей.

"Когда его эвакуировали в госпиталь, он не сетовал на судьбу. Стас попросил медиков снять его на видео, чтобы в который раз попросить украинское гражданство. Гражданство, которое некоторые украинцы, к сожалению, перестали ценить… Одни пишут: "Блин, и я живу в этой стране". А Стас (на ломанном украинском) говорит: "Я хочу тут жити!" В этом, наверное, и заключается разница между теми, кто делает, и теми, кто просто говорит", – подчеркнули в информации.

Станислав Гибадулин

Станислав Гибадулин

Facebook

Станислав Гибадулин

Станислав Гибадулин

Facebook

Станислав Гибадулин

Станислав Гибадулин

Facebook

Станислав Гибадулин

Станислав Гибадулин

Facebook

Станислав Гибадулин

Станислав Гибадулин

Facebook

Станислав Гибадулин

Станислав Гибадулин

Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, в апреле Украина потеряла на передовой на Донбассе 15 воинов. Самому младшему из них было всего 20 лет.

По данным Организации Объединенных Наций, всего на Донбассе с 2014 года погибли от 12,8 до 13 тысяч человек. Из них 3,3 тысячи гражданских лиц, 4 тысячи бойцов ВСУ и 5,5 тысяч воюющих на стороне незаконных формирований "Л/ДНР".

За 2018 год погибло 133, а с начала 2019-го – уже более 30 украинских военных.

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Место
Украина
Теги
Новости Донбассавойнабоец АТОПовернись живим
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Livesey David
Livesey David
Не сиделось дебилу дома.
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