"Я хочу жити!" Раненый на Донбассе боец попросил гражданства Украины

На Донбассе 19 мая лишился ноги на передовой боец из Молдовы Станислав Гибадулин, позывной "Хитмен". Находясь в госпитале воин попросил украинского гражданства.

Об этом в Facebook сообщает фонд "Повернись живим". Волонтеры отметили, что это уже не первое ранение защитника украинских земель.

"Это было его третье серьезное ранение: первое Стас получил 22.02.2018 г., когда погиб его лучший друг Илья Сербин, второе было 25.01.2019 г., когда в машину, где был Хитмен, попала противотанковая управляемая ракета. Стас тогда потерял фаланги пальцев и получил очередную контузию, а капеллан Виталий Губенко (позывной Батюшка) погиб", – говорится в сообщении.

Отмечается, что Гибадулин является гражданином Молдовы. Сейчас боец находится в больнице под присмотром врачей.

"Когда его эвакуировали в госпиталь, он не сетовал на судьбу. Стас попросил медиков снять его на видео, чтобы в который раз попросить украинское гражданство. Гражданство, которое некоторые украинцы, к сожалению, перестали ценить… Одни пишут: "Блин, и я живу в этой стране". А Стас (на ломанном украинском) говорит: "Я хочу тут жити!" В этом, наверное, и заключается разница между теми, кто делает, и теми, кто просто говорит", – подчеркнули в информации.

Станислав Гибадулин Facebook

Станислав Гибадулин Facebook

Станислав Гибадулин Facebook

Станислав Гибадулин Facebook

Станислав Гибадулин Facebook

Станислав Гибадулин Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, в апреле Украина потеряла на передовой на Донбассе 15 воинов. Самому младшему из них было всего 20 лет.

По данным Организации Объединенных Наций, всего на Донбассе с 2014 года погибли от 12,8 до 13 тысяч человек. Из них 3,3 тысячи гражданских лиц, 4 тысячи бойцов ВСУ и 5,5 тысяч воюющих на стороне незаконных формирований "Л/ДНР".

За 2018 год погибло 133, а с начала 2019-го – уже более 30 украинских военных.

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