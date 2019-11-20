"Я готов доказать на детекторе лжи": главный свидетель по делу Сытника раскрыл резонансные детали

22 ноября состоится судебное заседание, которое рассмотрит апелляцию Артема Сытника, руководителя НАБУ, которого обвинили в коррупционных действиях за дорогой отдых, не отраженный в декларации и оплачен другим лицом. Нам удалось пообщаться с ключевым свидетелем по этому делу, которое может похоронить "антикоррупционную" карьеру Сытника - с Николаем Надейко, который и оплачивал элитный отдых директора НАБУ, и больше узнать об обстоятельствах этого дела из первых уст.

Подробнее - в материале OBOZREVATEL.

В мае этого года Государственное бюро расследований открыло уголовное производство в отношении руководителя НАБУ Артема Сытника. Его обвинили в том, что он бесплатно отдыхал в элитных охотничьих угодьях хозяйства "Полесское-Сарны" в Ривненской области, а счет за него оплачивал его друг, бизнесмен Николай Надейко.

Сарненский районный суд Ровенской области признал Сытника виновным в административном правонарушении и приговорил к 3 400 гривен штрафа. Однако впереди еще одно заседание - Ривненского апелляционного суда, который рассмотрит апелляцию Сытника, которое должно состояться 22 ноября. Перед заседанием суда, которое может завершить карьеру Сытника (признан виновным в коррупционном деянии, он не будет иметь права занимать дальше должность), мы встретились с ключевым свидетелем по делу, чтобы больше узнать об обстоятельствах громкого дела.

- Николай, как вообще началась эта история? Как вы стали свидетелем по делам против Артема Сытника?

- В начале весны меня вызвали в Генеральную прокуратуру в качестве свидетеля по делу предполагаемого вмешательства Артема Сытника в выборы в США. Во время разговора мне дали прослушать аудиофайл и спросили, могу ли я подтвердить, что на записи мой голос. Я подтвердил, что да, это мой голос, и такой разговор действительно состоялся.

- Происхождение этой аудиозаписи вам объяснили? Можете ли вы прокомментировать обстоятельства, при которых велась эта запись?

- Происхождение записи в Генпрокуратуре мни не объяснили. Мне просто дали прослушать запись, сказали, что это в рамках уголовного производства, о котором я говорил. Происхождение записи мне не известно. Единственное, что могу сказать - да, такие разговоры действительно происходили. И происходили они на охотничьей базе в Ривненской области.

Сытник и Надейко

- А о чем говорилось в этой беседе, которая зафиксирована на аудиозаписи?

- Дословно, конечно, я не припомню. Но речь шла о том, что Артем Сергеевич (Сытник - ред.) помогал во время выборов Хиллари Клинтон. Говорилось об амбарной книге и о Поле Манафорте (Пол Джон Манафорт-младший - американский лоббист, глава избирательного штаба Дональда Трампа. В 2018 году был приговорен за налоговое и банковское мошенничество. - Ред.).

- Это был единственный допрос, или их было несколько? И чем закончилось это дело?

- В Генпрокуратуру меня вызвали трижды, допрашивали в качестве свидетеля. Чем закончилось это дело и закончилось ли - я не знаю. Возможно, следствие еще идет - мне это неизвестно. Позже, уже в Ривненской области, областное управление по защите экономики проводило следственные действия на этой базе - исследовали бухгалтерские книги, финансовые документы по пребыванию Артема Сергеевича и его семьи на этом отдыхе.

- То есть это не вы подавали заявление в полицию на Сытника?

- Нет, конечно. Не я. Я не знаю, кто подавал заявление. Знаю, что изъяли бухгалтерские документы, проводили расследования, а затем полиция передала это дело в Сарненский районный суд. Дело касалось отдыха Сытника и того, что он за свой отдых не заплатил.

- Расскажите больше об этом отдыхе. Почему Сытник обращался за организацией этого отдыха к вам?

- С Артемом Сергеевичем я знаком примерно с 2016 года. Мы с ним подружились. Я раз 5, если не ошибаюсь, помогал ему с этим. Организовывал отдых, скажем так. Ему и его семье.

- Кстати, почему сначала говорилось, что Сытник не заплатил больше 200 000 гривен, а в решении суда первой инстанции говорится лишь о сумме в 25 000?

- Насколько я понимаю, следствие учитывало только те расходы, которые были документально подтверждены. Те, которые проходили по финансовым документам, по бухгалтерии. Поэтому такая сумма. А относительно других расходов, то не учли рыбалку, квадроциклы, алкоголь, некоторые продукты, которые шли по другой оплате.

- Вы говорите, что дружили с Сытником. Было ли у вас с ним какое-то общение в суд, во время суда?

- Когда меня вызвали на допрос в Генпрокуратуру, у меня был разговор с Сытником. Я ему сказал, что меня вызывают в прокуратуру. Он мне сказал, что нас просто хотят поссорить, чтобы я не занимался этим.

- А когда дело шло к суду, были у вас с ним какие-то разговоры, он предлагал то, возможно?

- Непосредственно с Артемом Сергеевичем - нет, не встречался. Разве что он поздравил меня - у нас с ним в один день день рождения. Но ко мне приходил его свидетель, свидетель с его стороны, Денис, юрист, передал просьбу Сытника встретиться и, скажем так, просьбу изменить свои показания. Я через Дениса передал, что встретиться готов в любое время, но менять показания не буду. Я никого не оговаривал, говорил то, что было на самом деле.

- 22 ноября состоится суд над Артемом Сытником. На какое решение вы ожидаете?

- Хочу повторить, что говорил я правду, я никого не оговаривал. Все, что было сказано мной в суде первой инстанции, подтверждалось документально. Если есть какие-то сомнения - пожалуйста, я готов доказать свою правоту, что все, что я говорил, все мои показания - абсолютная правда. Мне неприятно, что из меня пытаются сделать некоего лжеца. Готов в любое время пройти детектор лжи. Готов ли со мной пройти детектор лжи Сытник? Не знаю. Посмотрим. Но я также готов говорить и о других фактах связанных с головой НАБУ.

- И последний вопрос. Вы являетесь советником сестры Олега Бахматюка, против которого Сытник расследует дело. Бахматюк заявлял о конфликте интересов у Сытника. Можете ли вы прокомментировать эту ситуацию?

- Да, действительно я являюсь советником руководителя компании "Авангард". И начал работать задолго до того, как появилось это дело. Может ли Сытник быть обиженным на Бахматюка за это дело? Это, конечно возможно, но утверждать не буду.

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