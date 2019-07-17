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"Я этот "Бук" прятал": в России удалили скандальное интервью командира "ДНР"

3.5т Читать материал на украинском

В России поспешно удалили скандальное интервью с задержанным СБУ командиром "ДНР" Владимиром Цемахом, в котором он признался, что спрятал "Бук", из которого поцелили в рейс MH17 в 2014 году.

Об этом пишет "Новая газета", которая ранее публиковала разоблачающий материал о Цемахе.

Так, Раменское отделение партии "Родина", которое снимало нашумевший фильм "Брат на брата", в котором и засветился командир "ДНР", решило замести следы и удалило свой YouTube-канал.

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Интервью с Цемахом

Интервью с Цемахом

Скриншот из видео

Отмечается также, что в июле 2019 года "Новая газета" обратилась за комментариями к атаману хуторского казачьего общества Раменского района Подмосковья и главе отделения "Родины" в Раменском Вячеславу Коценко, который брал интервью у Цемаха, однако после получения вопросов он закрыл свою страницу от публичного просмотра. Позднее мужчина удалил свой аккаунт в соцсети.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Место
Россия
Теги
СБУ Россия Боинг МН17
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