"Я этот "Бук" прятал": в России удалили скандальное интервью командира "ДНР"

В России поспешно удалили скандальное интервью с задержанным СБУ командиром "ДНР" Владимиром Цемахом, в котором он признался, что спрятал "Бук", из которого поцелили в рейс MH17 в 2014 году.

Об этом пишет "Новая газета", которая ранее публиковала разоблачающий материал о Цемахе.

Так, Раменское отделение партии "Родина", которое снимало нашумевший фильм "Брат на брата", в котором и засветился командир "ДНР", решило замести следы и удалило свой YouTube-канал.

Интервью с Цемахом Скриншот из видео

Отмечается также, что в июле 2019 года "Новая газета" обратилась за комментариями к атаману хуторского казачьего общества Раменского района Подмосковья и главе отделения "Родины" в Раменском Вячеславу Коценко, который брал интервью у Цемаха, однако после получения вопросов он закрыл свою страницу от публичного просмотра. Позднее мужчина удалил свой аккаунт в соцсети.

⚡️Командир ПВО "ДНР" Цемах; "Я этот БУК прятал. Я вам даже покажу где он стартовал и где я его забирал!". Напоминаем что этого петушка уже вывезли в Киев. Блестящая операция украинских спецслужб 👍 pic.twitter.com/UmYTRESBP0 — Львовский метрополитен (@natohawks) 6 июля 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Бывшего командира подразделения противовоздушной обороны террористов в Снежном "похитили" из "ДНР" 27 июня.

Доставленный в Киев Цемах был арестован по решению суда.

Отмечается, что Цемах как экс-начальник ПВО боевиков может быть ценным свидетелем в деле о крушении самолета Malaysia Airlines рейса МН17, сбитого зенитно-ракетным комплексом "Бук" 17 июля 2014 года в Донецкой области.

Так, в сети всплыло видео скандального признания террориста о том, что он прятал ракетный комплекс "Бук", из которого сбили лайнер.

При этом российские СМИ заявили, что Владимир Цемах в скандальном признании в 2015 году не говорил о "Буке".

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